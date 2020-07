L’hypothèse du lézard - Alan Moore, Cindy Canévet - Critique

Résumé : Agée de 5 ans, Som-Som est vendue par sa mère à la Maison sans Horloges de Liavek. Elle y sera élevée avant de faire face à son destin : devenir l’amante particulière de puissants sorciers. Soumise au silence afin de ne pas trahir les secrets susceptibles d’être dévoilés par les magiciens lors de leurs ébats, Som-Som subira plusieurs mutilations dont la transformation de la moitié de son visage en porcelaine, la rendant presque incapable de communiquer. Elle assistera, impuissante, à l’histoire d’amour extrême et brutale entre Raura Chin et Foral Yat, deux autres prostitué.e.s de cette maison close hors norme.

Critique : Mystère, onirisme, amour et culpabilité sont les maîtres mots de cette nouvelle d’Alan Moore (éditée pour la première fois en France en 2005), qui plonge le lecteur dans une ambiance sombre et malsaine. Le récit se déroule en huis clos dans une maison de passe aux moeurs étranges et aborde de manière intelligente les thèmes de l’identité et de la monstruosité, dans leurs formes les plus subtiles.

Som-Som, jeune fille vouée à un silence quasi total, assistera dans une frustration mêlée de passivité à la déchéance sentimentale de ses amis, ne rendant que plus désolante sa condition. Spectatrice résignée de sa propre existence, elle deviendra également celle des ambitions de Raura Chin, personnage androgyne à l’aura magnétique, qui s’extirpera de sa condition de prostituée pour une carrière de comédienne, brisant ainsi le coeur de son partenaire Foral Yat.

À son retour dans la Maison, haine, désir et vengeance animeront ces âmes tourmentées et mèneront nos protagonistes vers une fin ambiguë, que les lecteurs sauront ou non apprécier.

Naturellement, l’intérêt de cette réédition se trouve dans l’interprétation graphique de Cindy Canévet qui nous offre de sublimes planches travaillées, aussi bien numériquement que de manière traditionnelle. Il n’est jamais simple d’illustrer une nouvelle plusieurs années après sa parution, mais notre dessinatrice française s’en sort avec brio et élégance : en noir et blanc ou en couleurs, la beauté des images fait honneur à ce récit original, plongeant le lecteur dans une fantastique atmosphère visuelle.

Quant au style singulier d’Alan Moore, génie de la plume incisive et profonde, il est ici remarquablement mis en valeur grâce à la brillante traduction de Patrick Marcel.

Une très belle réussite pour la nouvelle collection Graphic d’ActuSF !