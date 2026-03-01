L’Odyssée de Céleste - Kid Koala - critique

Résumé : Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.

Critique : Céleste a perdu sa maman quand elle était petite. Dans une société futuriste, elle est confiée aux bons soins d’un robot qui veille sur elle et s’occupe de la maison. Marchant dans les pas de sa mère, Céleste devient astronaute et ne tarde pas à partir pour une mission de six mois sur une planète inconnue, laissant seul son robot, qui s’enfonce peu à peu dans les souvenirs d’enfance de la petite fille qu’elle fut.

Copyright OUTSIDERS

Malgré son titre évocateur, le film est moins le récit d’aventures spatiales que les chroniques parallèles des vies quotidiennes que vit chacun des protagonistes, Céleste et son robot. Un robot qui peint, fait la lessive et les courses, tandis que Céleste prélève des échantillons de plantes et côtoie la faune locale hostile de la planète sur laquelle le programme spatial auquel elle participe l’a envoyée.

La narration - inégale car ne racontant pas véritablement l’odyssée de son héroïne - prend de fait une direction différente de celle que les spectateurs pourraient attendre. En outre, les scènes d’action pure, bien qu’amusantes, se font rares, le rythme global étant plutôt cotonneux, sans rupture ni surprise, et même sans véritable antagoniste. Les enjeux du film sont ailleurs.

Copyright OUTSIDERS

Bien que destiné à un jeune public, L’Odyssée de Céleste parvient, comme nombre de films d’animation, à véhiculer des émotions parfois fortes, parvenant à exprimer visuellement, le chagrin silencieux qu’éprouve encore Céleste en repensant à sa défunte mère, la tristesse du robot face à l’absence de son amie, ou encore la mélancolie des deux à travers les souvenirs conservés dans le disque dur du robot.

L’animation, peu détaillée sans être approximative, fait probablement ce qu’elle peut avec les moyens dont elle a disposés pendant la production. Mais le parti pris de Kid Koala de réaliser un film sans dialogue, sans grand spectacle, qui se concentre essentiellement sur ses personnages et leurs évolutions intérieures, font que son premier long-métrage tient la route.