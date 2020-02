L’odyssée de Choum - la critique du film

Résumé : Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Notre avis : A côté du monde merveilleux de Disney, il existe d’autres films originaux et poétiques pour sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, au respect de l’environnement et à l’harmonie entre les êtres. Ce programme plein de tendresse, visible dès trois ans, en est la preuve.

Si L’odyssée de Choum qui donne son nom à l’ensemble du film est consacré au parcours de deux adorables chouettes, ce sont d’autres oiseaux qui ouvrent le bal. Avec Le nid, l’Allemande Sonja Rohleder nous propose de partager la parade nuptiale d’un drôle de volatile solitaire à la recherche de l’âme sœur. Sur fond noir, des formes stylisées aux couleurs vives se dessinent sous nos yeux, pour donner forme aux animaux et tisser un ballet d’une fascinante légèreté, tandis que la musique accompagne chacun des plans d’une mélodie veloutée et orchestrale. Il est déjà temps de quitter ces tableaux d’ombre et de lumière contrastés à la beauté toute picturale pour rejoindre L’oiseau et la baleine. Il est ici question d’entraide, une valeur à l’immédiate portée des enfants, entre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage, qui initie à l’art du chant un baleineau perdu dans l’océan, après avoir été chassé par les siens, au prétexte qu’il n’est qu’un bien piètre ténor. À travers ce film sans dialogue, où la musique et les couleurs servent tout autant le récit que les émotions, la réalisatrice irlandaise Carol Freeman met en scène un conte initiatique dont la bande originale de haute volée, la poésie visuelle et sa subtile alliance des contraires, ainsi que les thématiques abordées, impressionnent et forcent l’admiration.

Et puis, la récompense suprême arrive avec L’odyssée de Choum, le plus long de ces trois films et sans aucun doute le plus adapté aux bambins, avec cette histoire de petite chouette à la recherche d’une maman, plantée dans un décor aux tons pastels peuplé de personnages dont la douceur des traits est magnifiée par un subtil éclairage. Il faut reconnaître qu’elle est bien croquignolette cette petite Choum ! Avec sa démarche pataude et ses grands yeux ronds, elle suscite immédiatement la sympathie. Elle a aussi la lourde responsabilité de ne pas perdre l’œuf dans lequel se trouve encore son petit frère. Pourtant, malgré les difficultés qui se dressent sur son chemin, elle garde courage et bonne humeur. Dotée d’une curiosité sincère et émouvante, elle part à la découverte d’un monde dont elle ignore tout et apprend à faire connaissance avec les éléments plus ou moins bienveillants qui le composent. Elle rencontre alors des écureuils, des loutres, des crocodiles, de drôles d’insectes étonnants et même quelques humains. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Walter et Rosie, deux enfants délurés et pleins d’enthousiasme qui vivent dans un adorable village miniature, en compagnie de Viktor, leur grand-père, un homme sage et soucieux de leur inculquer la tolérance entre les différentes espèces. Ils entraîneront Choum et Spouic, son petit frère tout juste né, dans des péripéties pleines de rire et de fantaisie au rythme d’une musique dont les variations multiples suggèrent, avec la même intensité, la force de la tempête ou la gaieté des situations.

La simplicité des sujets abordés, ainsi que la physionomie expressive des personnages en tous genres, font de cet assemblage de courts-métrages un divertissement universel au cœur duquel chacun pourra puiser sa part d’émerveillement.