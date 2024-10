L’Ogre Lion T.3 : Le dernier lion – Bruno Bessadi - la chronique BD

Bruno Bedassi écrit et dessine ce dernier tome que Joo met en couleurs. On retrouve avec plaisir ces personnages pour un final émouvant et riche en action.

Résumé : {L’Ogre Lion T.3 Le dernier lion} nous conte la fin de l’épopée de Kgosi, l’ex roi possédé par un esprit, celui de Bakham l’ancien roi. Aidé par le jeune Wilt le chevreau et la guerrière souris Othila, Kgosi le lion va tenter de libérer les peuples des herbivores et des carnivores. Mais son frère, qui a usurpé le pouvoir, n’a pas l’intention de se laisser faire.

Chronique : Kgosi est revenu dans son pays, mais il est en fuite. Wilt et Othila vont tout faire pour l’aider, mais le trio est seul pour affronter toute la garde du roi. Il va avoir besoin d’aide. Kgosi continue son périple mais aussi sa rédemption. Roi cruel qui s’est fait beaucoup d’ennemis, il doit se confronter maintenant au temps des excuses et de la rédemption. Heureusement, il n’est pas seul et ses nouveaux amis auront un rôle à jouer aussi dans cette étape.

On continue à découvrir ce monde avec beaucoup de plaisir. Heroic fantasy et animaux anthropomorphes constituent un bon mélange. Les derniers mystères vont s’éclaircir et c’est un tournant dans l’histoire qui se joue sous nos yeux. Les personnages sont toujours aussi attachants, avec une mention spéciale pour Wilt et Othila qui défient des dangers bien plus grands qu’eux pour leur ami et pour une noble cause.

© Bruno Bessadi / Drakoo

Bruno Bedassi maîtrise le récit de son histoire mais aussi le graphisme. Son dessin est toujours de qualité. Les actions nous entraînent dans des affrontements épiques, et le sang coule à flot dans ces derniers combats. Notons la rapidité des hyènes et leur rendu graphique qui surprend.

Les couleurs de Joo contribuent à donner vie à ce monde. Chaleur écrasante du désert ou feuillage vert de la forêt dense, on est emmené dans ces paysages tout aussi sauvages que leurs habitants.

L’Ogre Lion T.3 : Le dernier lion conclut cette trilogie dans le sang. Les personnages font route vers leur destin dans ce final à la hauteur du récit.