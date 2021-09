L’origine du monde - Laurent Lafitte - critique

Résumé : Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Copyright Laurent Champoussin

Critique : Ancien élève du cours Florent et du Conservatoire de Paris, s’il brille aujourd’hui dans de grands rôles au cinéma, c’est d’abord par l’humour que Laurent Lafitte s’est fait connaître du grand public. Son spectacle Laurent Lafitte, comme son nom l’indique remporta un beau succès au Palais des glaces en 2008. Jonglant entre personnages haut en couleur et rôles plus sombres, le pensionnaire de la Comédie-Française ne pouvait que nous surprendre en passant derrière la caméra.

L’origine du monde, tiré de la pièce de théâtre de Sébastien Thiéry, raconte l’histoire de Jean-Louis, un avocat luttant contre la routine de son couple et dont le cœur s’arrête subitement… de battre. Le seul moyen pour lui de le remettre en marche est de prendre la photo… du vagin de sa mère.

Copyright Laurent Champoussin

D’un sujet simple et perché, Lafitte tire une comédie complètement barrée, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ce n’est pas un film à sketches, mais c’est digne d’un boulevard mêlant la malice de Molière et l’irrévérence de Feydeau. Les situations s’enchaînent sans temps mort, montant crescendo dans l’absurde et le burlesque. L’effet est immédiat : dans la salle, les spectateurs rient aux éclats pendant une heure et demie.

Il faut dire que la mécanique est bien huilée : le scénario est bien écrit, parvenant à être drôle sans céder à la facilité de la grossièreté et de la vulgarité. Le casting, épuré et prestigieux, interprète à la perfection des personnages attachants au travers desquels les spectateurs ne manqueront pas de se reconnaître, ou de reconnaître leurs proches. Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent et Nicole Garcia sont aussi délicieux les uns que les autres.

Copyright Laurent Champoussin

Malgré la quasi-exclusivité des séquences d’intérieur, la mise en scène parvient à être innovante. Laurent Lafitte joue dès la scène d’ouverture du son et de la lumière, s’amuse des échelles de plans et de leur enchaînement dans la séquence de discussion entre Jean-Louis et Michel dans un parc. Sans oublier les nombreux plans fixes et panoramiques bien cadrés dans les diverses pièces des appartements.

Au sortir de la salle, les spectateurs discutent, se rappellent déjà leurs scènes et leurs répliques préférées, et rient encore et encore. On vous le répète une dernière fois : L’origine du monde est un premier long-métrage vraiment perché et généreusement barré, mais extraordinairement drôle et tendre.