L’oubli que nous serons - Fernando Trueba - critique

Résumé : En 1983, le colombien Héctor Joaquim (Juan Pablo Urrego) poursuit ses études à Turin. Apprenant que son père le Dr Abad (Javier Cámara), professeur à l’université de Medellín est mis à la retraite anticipée, il décide de rentrer. C’est l’occasion pour le jeune homme de remémorer son enfance.

Critique : Le long métrage est adapté du livre homonyme d’Hector Abad, publié en 2010. C’est le propre fils du médecin et professeur Hector Abad, défenseur des droits de l’homme, assassiné en 1987.

Alternant scènes en noir et blanc pour l’âge adulte d’Héctor et couleur pour la période de son enfance, le récit dresse à travers les yeux d’un fils, le portrait admiratif à peine sublimé d’un père exemplaire qui a voué son existence à essayer d’améliorer les conditions de vie de ses compatriotes.

Le film se présente comme une chronique familiale faite de moments de joie partagés, de petits et de grands drames, le tout vu par les yeux d’un jeune garçon surnommé Quinquin, seul garçon de la fratrie, entouré de ses cinq sœurs.

Héctor ne se rendra compte de la réalité de l’engagement et du combat de son père qu’à l’âge adulte, ce dernier étant toujours simple et discret sur ses activités humanitaires et ce qu’elles ont pu apporter.

Le récit, fait d’allers et retours sur une vingtaine d’années, lui confère une réelle nostalgie du temps qui passe, tout en dressant en creux un tableau sans concession de la Colombie qui commençait à être en proie au développement du trafic de stupéfiants.

Une belle et touchante histoire de famille, dont le personnage central, héros discret dans la vie, une sorte de Monsieur Tout-le-monde, est aussi un père et un mari exemplaire. Il est parfaitement incarné avec beaucoup de bonhomie et de douceur par l’acteur espagnol Javier Cámara, vu notamment chez Almodóvar.