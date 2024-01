La 14e édition de l’Amnesty Film Festival à Paris du 2 au 4 févier 2024

Ce festival humain et engagé, plus que nécessaire à l’heure où les droits de l’homme et les libertés sont bafoués dans tous les pays, y compris dans nos démocraties européennes, aura pour cadre le Luminor Hôtel de Ville – 20, rue du Temple – 75004 Paris.

News : Durant trois jours, Amnesty Film Festival proposera des films, des débats et des rencontres dont le but est d’éveiller les consciences, toucher les cœurs et amener une réflexion sur les dysfonctionnements du monde.

La cérémonie d’ouverture, le vendredi 2 février à 20h, sera l’occasion de découvrir Green Border d’Agnieszka Holland, un film poignant sur la crise migratoire violemment critiqué par le gouvernement de Pologne d’où est originaire la réalisatrice. Le dimanche 4 février à 20h sera projeté le film iranien Chroniques de Téhéran d’Ali Asgari et Alireza Khatami qui dénonce la condamnation de la liberté d’expression en Iran et apporte son soutien aux réalisateurs emprisonnés pour avoir exercé une critique de leur pays à travers leur création. Les principaux thèmes de cette 14e édition se tournent vers :

Les conflits armés qui continuent de chasser de chez eux des millions de personnes. Outre Green Border, Pierre, feuille, pistolet de Maciek Hamela, qui relate la fuite de civils ukrainiens, illustre parfaitement ce sujet. Les réalisateurs et réalisatrice seront présents.

Les droits des femmes Sont programmés Les filles d’Olfa de Kaouter Ben Hania et L’amour et les forêts de Valérie Donzelli, suivis de rencontres.

Les violences policières sur lesquelles le film de Mehdi Fikri Avant que les flammes ne s’éteignent apporte son point de vue le samedi 3 février à 15h30. La séance est précédée à 14h d’une table ronde, intitulée Les films en danger, consacrée aux œuvres, cinéastes et comédiens ciblés et malmenés par les réseaux sociaux, victimes de cyber « bashing » et de harcèlement.

Les discriminations sexuelles avec le film de Paul B. Preciado Orlando, ma biographie politique.

Le festival met aussi à l’honneur Alexandra Skothilenko (Marraine empêchée de cette 14e édition), jeune artiste russe, condamnée à sept ans de colonie pénitentiaire et accusée d’avoir « diffusé sciemment des fausses informations sur l’armée russe ».