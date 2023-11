Avant que les flammes ne s’éteignent - Mehdi Fikri - critique

Résumé : Suite à la mort de son petit frère lors d’une interpellation de police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu’un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l’équilibre de sa famille.

Critique : Karim est mort. Officiellement, il a succombé à une crise d’épilepsie et semble-t-il était sous l’influence de stupéfiants. Si le récit relève d’une pure fiction, personne ne peut s’empêcher de faire le lien avec des affaires nombreuses qui agitent l’actualité, mettant en opposition une police droite dans ses bottes et des familles endeuillées, convaincues de la culpabilité des forces de l’ordre. Avant que la flamme ne s’éteigne s’ouvre sur une voiture qui flambe. Ces flammes donnent le titre à tout le film qui n’est pas tant le récit d’un procès, que celui d’une famille qui lutte de toutes ses forces pour faire advenir la vérité, dans un contexte tendu où les jeunes de banlieue se jettent dans une rébellion furieuse.

Mehdi Fikri est journaliste. Il connaît bien les questions sociales et politiques des banlieues françaises, d’autant qu’il a longtemps exercé sur les colonnes police-justice d’un journal de presse. Ce long-métrage est l’occasion pour lui de transposer sur grand écran les difficultés que nombre de familles rencontrent quand l’un de leur fils se retrouve dans un commissariat et en ressort mort. D’ailleurs, il ne se prive pas de faire allusion à de nombreux dossiers qui ont secoué l’actualité française, avec peut-être un parti pris assez radical, loin du sens de la nuance. La réussite du film s’explique par une mise en scène privilégiant le point de vue familial au point de vue juridique ou politique. On assiste à l’éclosion d’une jeune mère, Malika qui, peu à peu, parvient à reprendre confiance en elle et braver la pression médiatique et la justice. Elle recèle en elle quelques secrets qui la lient à son jeune frère décédé et la met dans une position assez ambivalente. Pour autant, Avant que les flammes ne s’éteignent raconte la renaissance d’une jeune femme qui ose enfin affirmer son identité de femme, de Maghrébine et de citoyenne.

La chanteuse et comédienne Camélia Jordana occupe tout le devant de l’écran. Elle confirme son irrésistible talent d’actrice, après notamment son interprétation tout en nuance et en grâce dans le film d’Emmanuel Mouret Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait. Elle échappe avec brio aux stéréotypes de la fille de banlieue, offrant un rôle de mère, de sœur et de militante qui se construit peu à peu une nouvelle identité sociale. Elle résiste autant que se peut aux facilités du mélodrame dans un jeu subtil, précautionneux. Le seul regret demeure le classicisme de la mise en scène. Les nombreuses scènes de nuit rappellent un certain cinéma policier des années 80. Même le montage souffre d’une patte assez traditionnelle, refusant l’esbroufe ou l’esthétisme suranné au bénéfice de l’histoire, brute, et marquée politiquement.

Avant que les flammes ne s’éteignent se révèle au service des populations dominées, exclues et qui se taisent. Bien sûr, le spectre du manichéisme hante la fiction mais, il faut l’avouer, rares sont les occasions au cinéma pour donner la parole à ces familles de l’ombre qui combattent pour la démocratie et une justice indépendante.