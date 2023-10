Pierre feuille pistolet - Maciek Hamela - critique

Résumé : Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. A son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif : retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants.

Critique : Depuis longtemps, les relations sont tendues entre l’Ukraine et la Pologne. L’actuel conflit avec la Russie n’arrange rien. Pourtant, pendant que les États se déchirent, certains habitants prouvent qu’ils sont capables de tendre la main à leurs voisins dans la tourmente. C’est le cas de Maciek Hamela, producteur et réalisateur né à Varsovie, détenteur d’une maîtrise de littérature à la Sorbonne, et qui, détail non négligeable, parle parfaitement ukrainien. Au troisième jour de la guerre, il achète un van pour organiser des opérations d’évacuation de civils vers des villages polonais, afin de leur éviter d’être parqués dans des camps de réfugiés. Il constate vite qu’il n’est pas le seul. Au bout de quelques jours, se met en place un vrai réseau d’entraide.

Copyright Piotr Grawender

Pendant qu’il conduit, la caméra filme les passagers installés à l’arrière. Dans un premier temps, il n’envisage pas de réaliser un film. Mais la force des propos qu’il entend le pousse à témoigner de la difficile condition d’exilé.

Chaque voyage est l’occasion de nouvelles rencontres avec des individus de tous âges et de toutes classes sociales. Les ressentis et les expériences de la guerre varient sans cesse mais tous apprécient la bulle de sécurité offerte par le van.

Une femme âgée déplore d’avoir dû abandonner sa ferme et les animaux auxquels elle est attachée, elle qui n’a jamais quitté son coin de campagne. L’immeuble d’une famille vivant à quelques kilomètres de la frontière biélorusse a été détruit par un missile russe. L’un des enfants a perdu un œil. L’autre, Sanya, est devenue muette. Le hasard du trajet la place à coté de Sofia, une fillette loquace et vive qui lui propose de jouer à « pierre, feuille, ciseaux » reconverti en « pierre, feuille, pistolet ». Un peu plus tard, elle partage la lecture d’un livre sur les animaux avec sa nouvelle amie qui retrouve la parole. Le van peut aussi être aménagé en ambulance quand il s’agit d’emmener Sifa à l’hôpital. Venue de la République démocratique du Congo pour ouvrir un commerce de tissus à Odessa, elle a été blessée par les militaires russes. Elle espère pouvoir un jour reprendre son activité car l’Ukraine est sa deuxième patrie et elle n’envisage pas de vivre ailleurs.

Copyright Piotr Grawender

S’il est ici souvent question de destruction, de mort et de torture, certains échanges, plus légers, parlent aussi d’espoir et d’avenir et contrastent avec le contexte dramatique. Les enfants, qui s’expriment sans peur ni méfiance, y contribuent largement. Bien sûr, tout au long de la route s’étalent les stigmates d’un monde bouleversé : les chars abandonnés, les bombardements au loin, les maisons brûlées, les restes d’un missile, les passages aux checkpoints mais aussi le beauté de la nature, les familles qui ont fait le choix de rester et moissonnent leurs champs ou vendent leurs fruits et légumes. L’émotion s’installe au fil de la narration, nous rapprochant au plus près de ces personnes qui partagent avec nous le cataclysme de leur vie.

Afin de maintenir la tension, le danger va crescendo même s’il s’agit de se concentrer sur les histoires des passagers plutôt que sur les risques de la conduite dans des territoires en guerre.

En choisissant un angle original et inédit, Maciek Hamela signe un témoignage sobre et poignant, présenté et récompensé dans d’innombrables festivals, et rend un hommage universel à tous ceux que les conflits, quels qu’ils soient, broient sans pitié.