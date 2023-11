L’amour et les forêts - Valérie Donzelli - critique + test DVD

Résumé : Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Critique : L’actrice Valérie Donzelli avait signé un premier long métrage, La guerre est déclarée, présenté à la Semaine de la Critique 2011, et qui révélait une véritable sensibilité. La suite fut moins glorieuse avec trois films inégaux. Aussi, la grande réussite de L’amour et les forêts constitue-t-elle une heureuse surprise. Coécrit avec Audrey Diwan (L’événement), d’après le roman éponyme d’Éric Reinhardt, le scénario transcende le matériau néo-féministe auquel son synopsis fait songer, et ne tombe pas le piège du récit à thèse cherchant à démontrer les rouages de la « toxicité masculine ». Valérie Donzelli a l’intelligence d’avoir une démarche authentiquement cinématographique, et d’apporter une touche personnelle à cette histoire d’une emprise conjugale et mentale. La réalisatrice déclare ainsi avoir voulu contourner les écueils du film à sujet « par le cinéma, en faisant un film à la fois très mental et très incarné ». Elle précise : « C’est une gageure mais c’est tout l’enjeu. En bousculant le scénario aussi (…) On dit qu’on fait un film contre son scénario, c’est vrai de tous mes films et plus que jamais de celui-là. Notre scénario était fort, c’était une base très solide, il fallait donc danser et lutter avec et contre lui. Je l’ai (…) malmené, surtout au montage où, parce que je sentais qu’il fallait donner un tour plus mental au film, j’ai travaillé sur l’ellipse et arraché des morceaux du récit ».

Pourtant, celui-ci est limpide et clair, mais tonifié par une habile structure en flashback qui crée un effet de distance, Blanche, la protagoniste, se confiant à son avocate. Et la rupture du ton est étonnante, lorsque Donzelli passe d’une romance sucrée à la Ducastel-Martineau (on y pousse aussi la chansonnette, comme cela était le cas dans (Marguerite et Julien), au drame oppressant à la frontière du thriller. Cette seconde dimension de l’œuvre est aussi la plus impressionnante, Donzelli retrouvant la force du Hitchcock de Soupçons, du Cukor de Hantise et du Buñuel de El, ce qui n’est pas un moindre compliment. Et sa description d’un cas de harcèlement violent au sein du couple n’est pas sans rappeler Ne dis rien, de la réalisatrice espagnole Icíar Bollaín.

Enfin, si L’amour et les forêts doit beaucoup aux collaborateurs artistiques et techniques tels Laurent Tangy (directeur photo) et Gabriel Yared (compositeur), les interprètes apportent un supplément d’âme et il n’est pas superflu de souligner leur qualité de jeu. Dans un contre-emploi saisissant, Melvil Poupaud, en mari maladivement possessif fait face à Virginie Efira, qui parvient encore à surprendre après ses prestations dans Revoir Paris et Les enfants des autres. Elle est entourée de comédiennes naguère têtes d’affiche, comme Romane Bohringer et Virginie Ledoyen, et qui incarnent ici des seconds rôles protecteurs. Présenté dans la section Cannes Première de la sélection officielle, L’arbre et les forêts fut l’un des grands moments du Festival de Cannes 2023.

Gérard Crespo

Le test DVD

Image :

La photographie sublime de Laurent Tanguy, jouant sur de multiples effets et contrastes, est un élément essentiel au service d’une histoire d’amour virant au cauchemar.

Son :

Si le long-métrage est aussi haletant, la musique de Gabriel Yared y est pour beaucoup. Les acteurs principaux, bonne note positive à souligner, chantonnent parfois.

Suppléments :

Deux entretiens, particulièrement éclairants sur beaucoup de points, sont proposés en guise de bonus et nous aurions tort de ne pas en profiter :

la réalisatrice Valérie Donzelli et la coscénariste Audrey Diwan (20 minutes) ;

la réalisatrice Valérie Donzelli et la cheffe décoratrice Gaëlle Usandivaras (15 minutes).

