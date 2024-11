La 25e édition de l’Arras film festival démarre en fanfare

News : Du 8 au 17 novembre, 115 longs métrages seront projetés. C’est au son du film d’Emmanuel Courcol En fanfare qu’a démarré le festival. Le réalisateur, entouré de Benjamin Lavernhe, Sarah Succo, Pierre Lottin, Antonin Lartaud et l’Harmonie Municipale des Mineurs de Lallaing, est venu le présenter au public qui lui a réservé un chaleureux accueil. Le lendemain, 9 novembre, le journée fut consacrée à Cécile de France. Venue présenter Par amour en compagnie d’Élise Otzenberger, elle a rencontré le public, durant plus d’heure dans cette grande salle du casino, puis s’est prêtée avec beaucoup de gentillesse aux selfies et échanges avec les spectateurs.

Les amateurs de films d’animation ont pu, de leur côté, se régaler de cette merveille d’émotion qu’est le film de Michel Hazanavicius La plus précieuse des marchandises. L’événement attendu du dimanche 10 était, bien sûr, l’arrivée de Franck Dubosc venu présenter le film dont il est à la fois le réalisateur et l’acteur, Un ours dans le Jura qui a fait salle comble, tandis que Joli, joli que William Lebghil et Grégoire Ludig ont défendu avec humour et brio, a bien tiré son épingle du jeu. La journée du 11 fut encore riche en surprises. Félix Moati et la réalisatrice Kaya Basmi nous ont emmené dans leur parenthèse enchantée grâce à Mikado.

Jacques Otmezguine, soutenu par une partie de l’équipe dont la productrice Nelly Kafsy, a adouci les souvenirs douloureux de la Seconde Guerre mondiale à travers une grande histoire d’amour, de musique et de résistance. Enfin, en soirée, Oulaya Amamra, Deborah Lukumuena et la réalisatrice Houda Benyamina ont tenté de nous convaincre que les trois mousquetaires pouvaient être des femmes dans Toutes pour une. À l’écoute des commentaires, à la sortie de la projection, il n’est pas certain que la farce soit crédible.

D’autres films, venus de tous horizons et tout particulièrement d’Europe de l’Est, n’ont pas fini d’aiguiser notre curiosité.