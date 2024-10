La 25e édition de l’Arras Film Festival du 8 au 17 novembre 2024

News : Outre les nombreuses avant-premières, souvent présentées en présence de leur réalisateur accompagné de comédiens, les films européens répartis dans les sections Visions de l’Est, Découvertes et Cinémas du monde que l’on ne voit pas ailleurs attirent le public, sans oublier la toujours très attendue compétition qui verra neuf films s’affronter que le jury, présidé par Dominique Abel et Fiona Gordon , entourés de l’actrice Suzanne de Baecque, du réalisateur Sébastien Betbeder et de l’actrice Lou de Laâge devra départager pour l’Atlas d’or (Grand prix du Jury) et l’Atlas d’argent (Prix de la mise en scène) :

Andreas Get a Divorce de Josef Hader (Autriche)

Dwelling Among the Gods de Vuk Rsumovic (Serbie)

Gülizar de Belkis Bayrak (Turquie/Kosovo)

Honeymoon de Zhanna Ozirna (Ukraine)

The Hunt for Meral Ö de Stijn Bouma (Pays-Bas)

Marco, l’énigme d’une vie de Aïtor Arregi et Jon Garano (Espagne)

The New Year that Never Game de Bogdan Muresanu (Roumanie)

Waves de Jiri Madl (République tchèque)

White Courage de Marcin Koszalka (Pologne)

Le public pourra, lui aussi, désigner son film préféré grâce au prix du public, tandis que le jury presse remettra le prix de la critique et le jury des lycéens décernera le prix Regards jeunes, distinctions qui seront distribuées lors de la cérémonie de clôture du dimanche 17 novembre, suivie du film de Pablo Agüero Saint-Ex, en présence de Louis Garrel.

Seront également au programme hommages et rétrospectives. Amour, perruque et musique propose un retour au faste du XVIIIe siècle. Il était une fois.....la Yougoslavie nous replonge dans l’atmosphère d’un territoire à l’histoire mouvementée. Des concerts seront donnés chaque soir au village du festival. Les enfants, même les plus jeunes, ne seront pas oubliés, puisqu’une sélection d’avant-première leur est réservée.

Le festival démarrera le vendredi 8 novembre à 20h, sous le signe de la musique, avec le film d’Emmanuel Courcol En fanfare. De nombreux invités sont attendus parmi lesquels Anthony Bajon, Zabou Breitman, Laurence Côte, Stefan Crepon, Frank Dubosc, Nicolas Duvauchelle, Louis Garrel, Alba Gaya Bellugi, Michel Hazanavicius, Vincent Lindon, Pierre Lottin et Sarah Suco.

Le samedi 9 novembre, Cécile de France sera présente pour une carte blanche, une discussion publique au cours de laquelle elle évoquera sa carrière. L’occasion de revoir aussi quelques-uns de ses films. Elle présentera également son dernier long métrage Par amour d’Élise Otzenberger.

Le mardi 12 novembre, ce sera au tour de Sandrine Kiberlain de rejoindre le festival pour parler de son rôle dans Sarah Bernhardt, la divine réalisé par Guillaume Nicloux. Il sera également possible de la rencontrer ce même jour à 16h dans la grande salle du Megarama et de revoir, durant cette 25e édition, quelques-uns de ses films. Enfin, Miki Manojlovic, acteur serbe, figure majeure du cinéma des Balkans, donnera sa leçon de cinéma à l’Université d’Artois le vendredi 15 novembre à 14h30. L’occasion de l’écouter parler de son travail et de l’histoire récente de son pays.