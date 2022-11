La bande dessinée en France à la Belle Époque 1880-1914 – Thierry Groensteen – critique du livre

Résumé : L’ouvrage détaille l’explosion de la BD entre la fin du dix-neuvième siècle et la Première Guerre mondiale. Ce livre revient sur les auteurs, les genres, les techniques et les supports de diffusion qui ont marqué cette période.

Critique : Ce livre constitue une somme sur un sujet dont on ne soupçonne pas forcément l’ampleur. Découpé en chapitres courts traitant d’un auteur en particulier comme Benjamin Rabier, d’une technique comme le dessin d’ombres ou encore d’un genre comme le comique troupier, le recueil donne, en quelques pages, une synthèse fournie.

On navigue entre tellement d’éléments qu’on peut finir par s’égarer un peu. En effet, les dessinateurs de la Belle Époque étaient légion et ils intervenaient dans de nombreux journaux, parfois sous des pseudonymes différents. Cela donne des listes d’artistes souvent courtes, mais où l’on a du mal à s’y retrouver, certains noms revenant régulièrement. De la même manière, les journaux traitant d’une thématique particulière ou ayant en commun l’intervention d’un même auteur sont parfois difficiles à retenir, car ils se recoupent souvent.

On en apprend néanmoins à toutes les pages. Le chapitre concernant l’international permet aussi de resituer dans un cadre plus large le développement de la BD en ce temps-là.

Thierry Groensteen a l’honnêteté de faire la part entre ce qu’il sait, ce qui est à peu près sûr, et ce qu’il ignore. Des vies d’artiste restent obscures à cause du manque d’informations, tandis que des erreurs concernant la véritable identité de dessinateurs, cachés sous certains patronymes, sont rectifiées, sources à l’appui. L’auteur, en nous brossant un tableau tentaculaire de la BD à la Belle Époque, nous donne également envie d’aller plus loin et la bibliographie finale, accompagnée de quelques sites de références, satisfera les plus curieux.

Ce volume grand format comporte de nombreuses et belles illustrations : premières pages de journal, planches intérieures, affiches... qui permettent d’aérer le texte et de voir les styles de tous ces dessinateurs. les pionniers et les suiveurs.

Chaque chapitre parcourt les années, le plus fréquemment de manière chronologique, et il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et d’avoir une vue globale sur cet univers prolixe de la BD d’avant-guerre. Mais à la fin de la lecture, le lecteur se rappellera sûrement certains dessins marquants grâce aux reproductions.

La bande dessinée en France à la Belle Époque 1880-1914 se révèle très intéressant. C’est un recueil qui gagne à être lu plusieurs fois, pour bien saisir son contenu touffu et profiter de ses magnifiques illustrations.