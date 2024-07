La Baroque Epopée Du Monde Qui Ne Voulait Plus Tourner T.2 – Arleston, Dana Dimat - la chronique BD

Résumé : {La Baroque Epopée Du Monde Qui Ne Voulait Plus Tourner T.2} apporte les réponses étonnantes à la quête menée par le futur empereur Altek et son astronome spécialisée Milti Tidzi Ziil. Leur monde d’origine, Omnamûl, ne tourne plus sur lui-même, ce qui provoque une vague de migration climatique. Mais alors que Altek et Milti, accompagnés de deux jumeaux, avancent dans leur quête, Lompyste, intriguant opportuniste resté à la capitale, a décidé de prendre la place de l’empereur et d’épouser de force sa sœur. Cette dernière ne va pas se laisser faire, mais le temps presse pour nos héros...

Critique : Ce second opus démarre sur les chapeaux de roue ! D’ailleurs, ça va tellement vite qu’un petit résumé du tome un, dont la sortie remonte à quelques années, aurait été le bienvenu pour nous replonger dans le bain. En tout cas, Altek et Milti, eux, y sont directement plongés, avec leurs deux compagnons de route. Sur leurs talons, toujours ces deux oiseaux espions un peu perdus et chamailleurs. Le groupe passe de porte magique en porte magique pour tenter de comprendre ce qui bloque la rotation de leur planète. La révélation sera des plus stupéfiantes.

Pour alléger cette quête express, le rire est le bienvenu. Saupoudré et du côté de la quête, et de l’autre côté du monde, avec le fourbe Lompyste qui veut s’emparer du trône par le mariage et quelques mensonges éhontés. On s’amuse autant que dans le premier tome, mais alors qu’on s’attendait à une quête classique, nos héros vont tomber des nues et nous aussi. La révélation finale est astucieuse et comporte plusieurs retournements de situations. Par contre, du côté de Lompyste, pas d’inquiétude et pas de surprises, tout finira bien pour nos héros dans cette comédie d’action heroic-fantasy.

© Arleston, Dana Dimat / Drakoo

L’énergie est autant dans la course pour sauver le monde que dans les dessins explosifs de Dana Dimat. Les personnages si expressifs sont toujours en mouvement, même pour s’écrouler endormis comme la princesse Lythek. Cette épopée n’est pas baroque pour rien, créatures intrigantes, personnages déjantés, costumes chatoyants, tout est là. Et les couleurs de Stefania Aquaro contribuent fortement à cet éclat !

Il y a toujours un découpage en chapitre avec des titres et les dessins illustrant ces pages, qui nous apportent le plus souvent un petit sourire aux coins des lèvres. Une histoire vive qui se boucle en deux tomes et donc ne prend pas le temps de respirer. Et ça nous va très bien !

Ce second volume conclut en beauté ce diptyque avec une révélation originale et surprenante, comme on aime en avoir dans ces quêtes d’heroic fantasy !