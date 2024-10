La belle jeunesse - Jaime Rosales - critique

Résumé : Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de vingt ans ans qui se battent pour survivre dans l’Espagne d’aujourd’hui. Remises de CV, petits boulots, tournage d’un porno amateur : ils essaient de s’en sortir au jour le jour. Face à une crise qui n’en finit plus, les espoirs d’une vie meilleure se fragilisent. Et quand Natalia se découvre enceinte, les petits arrangements ne suffisent plus.

Critique : Jaime Rosales met en scène un joli film sur la précarité de la jeunesse espagnole, directement frappée par la crise des années 2010. Refusant tout misérabilisme et, sans exagération, mais avec beaucoup d’amertume, il dresse le portrait de deux jeunes qui reflètent le destin de l’Espagne tout entière, celle qui connaît la grisaille après avoir connu la croissance. Son style est simple (il n’entend pas révolutionner le genre) et précis : en cela, il décortique les mécanismes de la crise et ses conséquences sur le couple et leur vie au quotidien.

On est bien en présence d’un cinéma du réel, sans emphase ni effets, à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Politique, sans être didactique et plombant, le film bénéficie d’une mise en scène élégante, d’une belle photo (assez grise) et de la performance des acteurs, tous très bons et d’une grande justesse. À signaler une idée originale dans la mise en scène : le résumé de deux moments de vie de ces deux protagonistes (la grossesse et la maternité ; le départ et l’installation en Allemagne de Natalia) en faisant défiler directement à l’écran, et sans aucune musique, les chats, les textos et les photos prises du téléphone, des jeux vidéo en ligne (un moyen aussi de communiquer pour la jeune génération actuelle).

Comme l’indique le titre, une belle jeunesse mais gâchée, sacrifiée sur l’autel du libéralisme, et qui tente par tous les moyens de s’en sortir et de vivre.