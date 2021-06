La baleine bibliothèque - Zidrou, Judith Vanistendael - la chronique BD

Résumé : De nuit, un facteur maritime entre en collision avec une baleine vieille de cent mille ans. S’il doit alors renoncer à distribuer son courrier aux marins, l’imposant mammifère l’aide à retourner sur le rivage… et lui prête un livre. Car cette baleine a une particularité : elle abrite une bibliothèque !

La collaboration entre auteurs appréciés séparément est souvent attendue avec hâte et angoisse tant le résultat peut être à la hauteur des espérances, comme générer une déception d’autant plus forte que le désir était grand. Parfois, comme ici, la grâce est au rendez-vous du début à la fin.

Zidrou - Judith Vanistendael / Le Lombard

Avec ses pages amples contenant souvent peu de cases, son verbe précis, son ton enjoué et ses aventures décalées et poétiques, cet album se tient à la croisée de la bande dessinée et du conte illustré. Les deux auteurs ont trouvé le rythme qui convient parfaitement à l’histoire. Le texte de Zidrou est évocateur, malicieux et réjouissant. Les dessins sont vivaces, tendres, et drôles. Avec une même justesse, ils rendent compte des instants les plus banals et des situations saugrenues. Il faut voir, par exemple, l’attention que Judith Vanistendael porte aux chats ou comment elle croque et met en scène un moment partagé en couple dans une baignoire. C’est tout à fait personnel, tout en ayant une universalité qui peut évoquer celle des dessins d’un Sempé. Tout ici contribue à l’élaboration d’un récit lumineux où la violence de l’existence, jamais éludée, est dépassée au profit d’une célébration de la vie. Se rejoignent ainsi la percée qui fait apparaître la vie (une césarienne) et celle qui la retire.

Zidrou - Judith Vanistendael / Le Lombard

Cet album met en joie, émeut et touche en profondeur avec une simplicité et une richesse qui ne sont pas sans rappeler les poèmes de Jacques Prévert ou les films comiques, mélancoliques et poétiques de Jacques Tati, Jacques Rozier ou Otar Iosseliani. Au passage, nous est montré comment l’être humain a la capacité de détruire en un instant ce qui a mis des millénaires à s’élaborer.

La baleine bibliothèque possède la force de frappe d’une claque, tout en ayant la douceur d’une caresse.

Zidrou - Judith Vanistendael / Le Lombard