L’adoption T.4 : Les Repentirs – Zidrou, Arno Monin - la chronique BD

Résumé : Cet album conclut le second cycle de cette série. Romain et Gaëlle se remettent en question. Le refus de garder Wajdi, l’enfant qu’ils voulaient adopter l’a poussé à fuir. Perdu, seul dans une ville inconnue, Wajdi retrouve ses vieux réflexes de survivant. Romain et Gaëlle doivent faire un parcours difficile pour prendre une décision. Vont-ils changer d’avis et décider de garder Wajdi ? Mais le temps joue contre eux s’ils veulent retrouver l’enfant...

Critique : Romain et Gaëlle sont face à un grave problème : la fugue de Wajdi, dont ils sont responsables. Comment vont-ils vivre ce choc ? Inconscient des lourdes charges et des risques que comportaient l’adoption, le couple se remet en question, avec le soutien de sa famille. Pendant ce temps, Wajdi survit dans la rue, se heurtant au rejet des passants, hanté par les fantômes de sa famille disparue.

On suit l’histoire de deux points de vue, la famille et l’enfant, isolé chacun de leurs côtés. Zidrou parvient à créer une tension, même si l’on se doute que l’histoire ne finira pas dramatiquement, on ne sait jusqu’où les choses iront avant la conclusion. Dans ce récit dramatique, l’auteur sait saupoudrer des touches d’humour qui détendent l’atmosphère. Les personnages se confrontent à eux-mêmes mais aussi au regard des autres. Gaëlle comprend beaucoup de choses sur sa propre famille en traversant cette épreuve. Des bonnes et des mauvaises. Cette histoire sait garder la part d’humanité de chacun des personnages, et nous montre aussi l’aveuglement de certains.

Zidrou, Arno Monin / Grand Angle

Arno Monin continue avec le même style graphique aux couleurs réalistes. Cet aspect aquarelle grandement maîtrisé, où les dégradés et les teintes plus sombres créent ombre et volume, se mêle aux traits plus bruts et crayonnés. Les hachures, les marques multiples donnent aussi du relief et de la matière aux cheveux, aux vêtements. Le dessinateur joue avec ces couleurs posant des ambiances douces, même au fond de la nuit pluvieuse. La force du drame surgit par le regard des personnages, dont l’œil hagard de Wajdi. Cette opposition entre douceur et violence apportée par le dessin est une des clés de cette série dont ce quatrième tome se révèle toujours aussi émouvant.

Ce second cycle s’achève d’une belle manière. Drame social, humain ponctué d’humour mettant en scène des personnages émouvants, cette BD offre un dessin réaliste et sensible aux couleurs maîtrisées.