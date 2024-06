La collectionneuse – Yosuke Takahashi - la chronique BD

Résumé : {La collectionneuse} suit une femme qui se recueille un instant devant un pot de fleurs dans la rue, attirant l’attention d’un esprit qui la suit jusque chez elle. Alors qu’il s’apprête à se repaître de sa peur, la jeune femme sort un flacon ouvert qui absorbe l’âme perdue. Dans quel but ? Suivent d’autres nouvelles fantastiques aux chutes inattendues.

Critique : Yosuke Takahashi manie avec talent le fantastique et l’humour. Il nous propose des intrigues déconcertantes. Traitant chaque histoire sur quatre à six pages, il sculpte un récit jouant souvent sur l’aspect cyclique des choses de la vie. L’horreur n’est pas censée faire peur, elle appartient à la vie des protagonistes de l’histoire. Victimes ou coupables, chacun porte sa croix avec parfois une indifférence qui étonne.

On s’amuse énormément à essayer de déjouer les pièges que nous tend l’auteur au fil de ces histoires. On réussit, parfois on échoue. Angoisse, surprise, érotisme léger et une pinte d’humour font partie des ingrédients que manie Yosuke Takahashi avec talent.

Ces manga ont tous été publiés dans la revue Yoo, qui a duré trente-cinq numéros pour s’arrêter en 2018.

Une des morales qui pourraient sortir de nombre de ces récits est que l’horreur n’est pas forcément là où on l’attend. En outre, l’horreur imaginée a des causes bien réelles : abandon, harcèlement scolaire, tentative d’enlèvement, jalousie extrême, égoïsme forcené… Avec le fantastique, ce sont nos travers que Yosuke Takahashi pointe du doigt. Nous sommes responsable des horreurs qui nous entourent.

Dans la postface qui conclut le manga, l’auteur revient sur son expérience au magazine Yoo et partage avec nous quelques souvenirs de manière drôle.

© Yosuke Takahashi / IMHO

Yosuke Takahashi dessine d’un trait fort ces histoires en noir et blanc, avec l’utilisation de trames de gris, et surtout, des visages de garçons et de filles qui, souvent, se ressemblent d’une histoire à l’autre, moyennant des changements de coiffure pour les femmes. Comme un réalisateur qui prendrait le même acteur pour jouer dans tous ces films. Ces personnages sont des messieurs et mesdames tout le monde, ils appartiennent à notre quotidien. Ce qui rend les événements encore plus étonnants par contraste. Les traits des personnages sont posés avec peu de détails, ressortant d’autant plus sur les décors fouillés.

Yosuke Takahashi ajoute pour certaines histoires une touche graphique supplémentaire, l’emploi d’un outil qui rappelle le fusain, laissant des traces et apportant une densité nouvelle au dessin. L’originalité des histoires se rehausse de ces essais graphiques qu’on parcourt avec beaucoup d’intérêt.

La collectionneuse regroupe plusieurs récits courts fantastiques où l’on découvre avec étonnement les chutes inattendues que nous concocte Yosuke Takahashi.