La conférence - Matti Geschonneck - critique

Résumé : Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa cossue à Wannsee, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute : ces représentants de la Waffen SS ou du Parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu’ils devront s’être mis d’accord avant midi sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution finale. Deux heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir, autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins.

Critique : Originaire de la RDA, Matti Geschonneck a été partagé entre le cinéma et le petit écran. On lui doit notamment un excellent téléfilm, Une nuit pour convaincre. Son projet de consacrer un long métrage à la conférence de Wannsee a été mûrement réfléchi, lui qui a toujours été passionné par l’Histoire tout autant que le septième art. Ce n’est pas la première fois que le cinéma allemand s’intéresse à la période du nazisme, de Mark Rothemund abordant la résistance interne dans Sophie Scholl, les derniers jours à Oliver Hirschbiegel relatant les derniers instants de Hitler dans La chute. Mais s’intéresser à la conférence de Wanssee pouvait sembler a priori périlleux. Matti Geschonneck a ainsi déclaré dans le dossier de presse : « Trouver le ton d’une œuvre défiant à ce point l’entendement -car pour moi le ton est ce qui détermine le caractère d’un film -n’a pas été chose aisée. Bien sûr, la responsabilité attachée au fait de s’attaquer à un tel sujet était déjà un défi en soi. C’est pourquoi j’ai mis si longtemps avant de me décider de le faire. S’agit-il du film le plus difficile ? C’était un film très spécial pour moi, bien entendu ».

C’était en effet un pari que de réaliser un long métrage sur cet événement, sans tomber dans les pièges du huis clos théâtral, de l’esthétique télévisuelle, de la reconstitution scolaire, sans compter le fait d’être noyé sous l’importance du matériau initial et du devoir de mémoire. Le résultat ne déçoit pas, et La conférence est une grande réussite. Coécrit par Paul Mommetz, le scénario est en grande partie basé sur le procès-verbal classé hautement confidentiel rédigé par Adolf Eichmann, et qui demeure un document de référence sur la Shoah. Le tournage a été effectué dans les studios Berliner Union Film et, pour les rares scènes d’extérieur, devant la villa de la conférence de Wansee, qui abrite aujourd’hui un centre commémoratif et éducatif. Le scénario excelle à cerner « la banalité du mal », selon le concept d’Hannah Arendt, à travers ces discussions sur les méthodes administratives et techniques les plus efficaces pour parvenir à appliquer dans les plus brefs délais et à moindre coût la solution finale.

Les débats sont certes animés sur les procédés à mettre en œuvre mais ne portent jamais sur le fond, à savoir le bienfondé de la planification d’un génocide. Il y a certes les propos de Wilhelm Stuckart, juriste et secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur du Reich, qui s’inquiète du sort ou réservé aux « demi-juifs » ; ou cet autre participant craignant « un ensauvagement des bourreaux ». Mais tous semblent d’accord sur la nécessité d’un crime de masse, qui n’est pas nommé comme tel. La mise en scène, allant à l’essentiel et misant sur la sobriété (absence de musique, pour éviter toute attraction émotionnelle), est d’une rigueur admirable, l’unité de temps et de lieu se révélant en osmose avec le dispositif voulu par le réalisateur. Il n’est pas superflu d’ajouter que les acteurs, peu connus du public français, contribuent à la réussite de l’ensemble, avec une mention pour Philipp Hochmair dans le rôle de Reinhard Heydrich, chef de l’Office central de la sûreté du Reich. La conférence est donc une œuvre recommandable et qui devrait toucher tous les publics.