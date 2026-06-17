La conjuration de Catilina – Salluste - chronique livre

Le 24 juin 2026
Salluste (-86 à -35 av. J.C.) revient sur une période qu’il a vécue et, vingt ans après les événements, raconte cette histoire qui a fait vaciller Rome. Marie-Dominique Porée rédige l’avant-propos qui contextualise le texte de Salluste.
- Auteurs : Salluste, Marie-Dominique Porée
- Collection : 1001 Nuits
- Editeur : Fayard
- Genre : Essai
- Nationalité : Française
- Traducteur : Charles du Rozoir, Jean-Pierre Charpentier, Félix Lemaistre, Garnier Frères
- Date de sortie : 17 juin 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
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Résumé : « La conjuration de Catilina » commence par un avant-propos replaçant les événements dans le contexte historique du premier siècle avant J.C. Le Sénat est corrompu et le peuple dans la misère. Catilina, homme cruel qui n’a pu trouver sa place dans la hiérarchie romaine, décide alors de préparer un coup d’État. Face à lui, se dressent les deux consuls César et Cicéron.
Critique : Salluste se place en historien, mais témoin des événements, il n’hésite pas à s’impliquer avec l’emploi du "je". Par exemple, il précise au fil de la narration les faits qui se sont répandus et qu’il trouve exagérés. Il dépeint Catilina, Cicéron, César, par leurs actions autant que par leur discours. Il écrit ainsi quatre textes, deux prononcés par Catilina, un par Caton et un autre par César. Entre ces prises de parole, il raconte les événements qui se sont déroulés en -63 av. J.C. et parfois digresse pour donner le contexte. Comment Rome a pu en arriver là ? Pour cela, il retrace les vies de Catilina, César et Caton, parle de Cicéron et aussi de l’histoire de Rome, ramassée en quelques chapitres. Ce petit recueil de cent pages permet de comprendre, des siècles plus tard, l’inquiétude qui a régné pendant cette courte mais intense période.
Des notes de bas de page aident à mieux s’y retrouver dans les dates par rapport au calendrier romain qu’utilise Salluste. Il nous manque quelques informations qui pourraient préciser le fonctionnement du gouvernement romain, nous expliquant les factions et les postes. Heureusement, cela n’empêche pas le livre de rester compréhensible. Salluste s’arrête abruptement à la mort de Catilina avec les émotions des survivants de la dernière bataille. Ce petit condensé parvient ainsi à nous faire ressentir les événements de l’intérieur.
Marie-Dominique Porée prend le temps, au début du recueil, de nous expliquer les faits, de nous parler de la période et des textes traitant de cette conjuration, qu’ils nous soient parvenus ou pas. Cet avant-propos aide vraiment à mieux cerner les enjeux et la différence entre l’approche de Cicéron, qui a écrit aussi sur ces événements et celle de Salluste. La traduction de ce texte latin date de 1865 et a été établie par Charles du Rozoir, Jean-Pierre Charpentier, Félix Lemaistre et Garnier Frères.
La conjuration de Catilina nous ramène au premier siècle avant J.C. pour dépeindre la tentative de coup d’État menée par Catilina. Cette plongée dans l’Histoire nous fait ressentir les émotions des protagonistes.
104 pages – 5€
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