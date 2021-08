La définition du bonheur - Catherine Cusset - critique du livre

Si ce roman a le mérite d’être le récit de la féminité et de donner à lire, sans filtre, ce que vit une femme d’hier et d’aujourd’hui, il n’évite pas quelques écueils et déçoit par sa narration finalement assez fade.

Résumé : Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l’Asie, porte en elle depuis l’origine une faille qui annonce le désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde et stable. L’une habite Paris, l’autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit. À travers l’entrelacement de leurs destinées, ce roman dresse la fresque d’une époque, des années quatre-vingts à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l’amour, à la maternité, au vieillissement et au bonheur.

Critique : Catherine Cusset signe un véritable roman féminin, ample, embrassant pour ce faire le destin de deux femmes que tout oppose – à part quelques détails soigneusement disséminés ici et là, pour être grossièrement soulignés, une fois que le lien entre elles se dévoile enfin. Pourtant, leurs vies se confondent, se mélangent, se brouillent l’une l’autre dans l’esprit du lecteur. Celui-ci peine parfois à se rappeler les détails qui rythment l’existence de l’impétueuse, mais fragile Clarisse, et ceux qui donnent le la au quotidien plus doux de la forte, mais discrète Ève.

L’auteure évoque autant de sujets qui font les femmes d’hier et d’aujourd’hui, de l’adolescence compliquée voire brisée, à la maternité, son lot de douleurs et de bonheurs, en passant par le mariage, les aventures, les voyages, les vacances, la maladie – la vie. La raison d’être de la mise en abyme, cette dernière se révélant dès les premières pages, n’est en fait que tristement banale. Peut-être est-ce ce qui fait la force de ce livre, le rend plus vraisemblable. C’est aussi ce qui déçoit par sa simplicité, alors que les écrivains rivalisent désormais d’inventivité technique et narrative pour cueillir le lecteur. Rien de cela ici, davantage des héroïnes parfois caricaturales passant par les étapes incontournables de la vie – récit de la féminité. Catherine Cusset n’évite pas le désormais inévitable #MeToo, le viol et les violences masculines, comme des éléments incontournables d’un livre sur les femmes.

Le systématisme de ces sujets les rend moins puissants, même si la libération de la parole peut bien sûr être assimilée à la libération de celles qui ont longtemps été considérées comme appartenant au « deuxième sexe ». Ce qui dérange, c’est désormais la presque impossibilité de lire un ouvrage français signé par une femme qui n’aborde, en filigrane, ce thème brûlant d’actualité. Comme dans Les jours heureux, dernier né d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, il se mêle ici à la politique américaine, présente de loin en loin. Enfin, la pandémie se fraie une place étrange à l’issue de La définition du bonheur, le rendant à la fois moins crédible et plus ancré dans une réalité que l’on avait renoncé à complètement reconnaître derrière les phrases elliptiques de Cusset, qui accélèrent trop souvent le rythme du récit.

Quant à la version audio qui sort simultanément, elle est portée par la voix posée et profonde de Coraly Zahonero de la Comédie Française. Elle sait moduler sa voix chaude en fonction des variations du récit et aurait même tendance à le rendre plus digeste.

Catherine Cusset - La définition du bonheur

Gallimard

352 pages

140 x 205 mm

21,90 euros

