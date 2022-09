La dernière nuit de Lise Broholm - Tea Lindeburg - critique

Résumé : Campagne danoise, fin du XIX siècle. Lise, aînée d’une famille luthérienne, rêve d’émancipation. Mais lorsque sa mère est sur le point d’accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en une nuit.

Critique : Pour son premier long métrage, la réalisatrice Tea Lindeburg s’inspire de En dodsnat, le livre de Marie Bregendahl écrit il y a plus de cent ans et devenu un classique de la littérature danoise. Une histoire de passage à l’âge adulte qui se situe à une époque où se tourner vers Dieu était le seul vecteur d’espoir et où les visions et les rêves prophétiques étaient pris au sérieux. Elle se place du point de vue de Lise, une jeune fille qui démarre sa journée dans l’enthousiasme de perspectives d’avenir et voit tous ses rêves s’effondrer en une nuit jusqu’à devoir assumer un rôle de mère qu’elle n’a pas choisi.

Copyright UFO distribution

Dans cette époque où la ruralité domine, le vert des prés environnants se marie harmonieusement avec le bardage coloré des fermes, composant des tableaux d’une lumineuse sérénité, accentuée par la douceur d’un tournage en 16mm. Tandis que les hommes sont tenus à l’écart et n’interviennent que pour déployer leur autorité masculine, les femmes vaquent à de multiples tâches ménagères, tout en gardant un œil sur des enfants turbulents et gais qui profitent des joies d’une nature intacte. Un univers de bonheur apparent, symbolisé par la présence d’un papillon accroché à des rideaux qui volent au vent, dont le pivot central est Lise, remarquablement interprétée par la comédienne débutante Flora Ofelia Hoffman Lindahl. Aînée de la fratrie, Lise assume avec bon cœur son rôle de grande sœur mais n’oublie pas pour autant de vivre pleinement sa jeunesse. Toute occupée à conquérir le cœur d’un garçon, elle relègue tout au fond de son esprit cette étrange vision d’un événement horrible imminent. Et puis, elle s’apprête à partir étudier à la ville. Un privilège encore rare à l’époque que sa mère soutient avec acharnement. Son père, s’il ne s’y oppose pas, n’approuve guère cette remise en question des traditions. C’est pourtant sa mère qui en s’accrochant irrémédiablement à ses convictions d’un autre temps ruinera son destin. En effet, bien qu’elle ait tant d’enfants qu’il est difficile de tous les identifier, Anna (Ida Caecilie Rasmussen) est à nouveau enceinte. Cette fois, l’accouchement se présente mal mais ayant eu quelques jours auparavant une vision montrant que si le médecin arrive, elle mourra, Anna refuse le secours du praticien.

Entre onirisme et spiritualité, le récit adopte alors une tonalité plus sombre. Le personnage principal se fond au milieu des autres participants, permettant ainsi de mesurer toute l’étendue du talent de la jeune Flora Ofelia Hofmann Lindahl aussi à l’aise dans l’intériorité que la joie de vivre.

Copyright UFO distribution

La naissance s’entoure d’un inavouable secret où les croyances et préceptes religieux dirigent le comportement de femmes tiraillées entre habitudes inamovibles et peur du progrès. Rien n’est vraiment montré. Tout est suggéré du point de vue des enfants qui se cachent derrière les portes pour tenter de comprendre ce qui se passe. Dans une ambiance de confusion au subtil crescendo, la mise en scène se charge de mystère pour faire planer une tension susceptible d’annoncer le pire.

À travers ce voyage nocturne empreint de poésie et d’humanité, la réalisatrice survole une multitude de thèmes tels que la féminité, la foi, la perte de l’innocence et l’acceptation de son destin. Nous ne saurions que vous recommander de l’accompagner dans cette expédition originale et courageuse.