La diplomatie du Ping-Pong, 1971. Un hippie rapproche la Chine et les Etats-Unis - Alcante - Alain Mounier - La chronique BD

Résumé : L’histoire vraie de la reprise des relations diplomatiques entre USA et Chine maoiste dans les années 1970, à la suite d’une entrevue entre le joueur de tennis de table Glenn Cowan et le champion du monde Zhuang Zedong.

Critique : Si vous aussi vous avez vibré pour les frères Lebrun il y a peu, alors cet album est fait pour vous. Après avoir rendu le tennis de table sexy à voir grâce au JO, ce sport est en passe de se voir décerner également quelques louanges par l’Histoire, à travers cette anecdote que Alcante se plaît ici à scénariser, quitte à empiéter sur la réalité en se référant au caractère de Glenn Cowan, cet américain hippie, souriant et farfelu, plutôt moyen raquette à la main mais dénué de préjugés et surtout avide de rencontres. Du hasard d’une rencontre avec Zhuang Zedong ou d’un match raté à la poignée de main entre Mao et Nixon, cette enquête graphique tisse évidemment une histoire vraie, celle d’un voyage exceptionnel, mais aussi un rapport historique dans le temps et dans le sport. Et le mieux, c’est qu’au-delà de tout cela, c’est finalement l’amitié et la tolérance qui finissent par l’emporter au moment de refermer l’album, qui évite les longueurs du reportage pour s’embarquer sur l’émotion, l’affect et l’humain avant tout, de loin sa qualité principale.

© Delcourt / Mounier

Son autre atout réside évidemment dans son atour graphique, puisque Alain Mounier a livré un album qui se veut d’un style graphique un brin daté, d’un pâleur de polaroïd, mais où les visages et les uniformes respirent la réalité. On est pas loin de protagonistes aux traits que Léo n’aurait pas renié, assez anguleux mais toujours proches de photographies ou de vidéos d’époque, le tout épaulé par quelques cartes, rappels de dates et d’évènements politiques qui nous renvoient quelques cinquante ans en arrière, mais sans brusquerie narrative ou épanchement didactique. La maîtrise est complète, et l’on se laisse aspirer par ces joueurs de ping-pong qui ont rêvé d’une paix... olympique.

© Delcourt / Mounier

Éloge du sport comme rapprochement des peuples, récit d’amitié et de respect avant même de rappeler son importance historique, La diplomatie du ping-pong a un sous-titre à rallonge mais le mérite bien, car il dit beaucoup.