La faute à Fidel ! - Julie Gavras - critique

Construction du regard
Le 25 mai 2026
Un regard juste et sensible sur une époque, les années 1970, et sur l’enfance.
- Réalisateur : Julie Gavras
- Acteurs : Julie Depardieu, Stefano Accorsi, Nina Kervel, Marie Kremer, Carole Franck, Raphaël Personnaz, Olivier Perrier, Lucienne Hamon, Martine Chevallier
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gaumont Columbia Tristar Films
- Durée : 1h49mn
- Date télé : 15 mars 2021 23:11
- Chaîne : TV5 MONDE
- Date de sortie : 29 novembre 2006
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Pour Anna, neuf ans, la vie se déroule paisiblement et confortablement entre son école religieuse et la maison de ses parents, Marie et Fernando. Seule ombre à ce tableau idéal, un oncle, là-bas en Espagne, qui combat Franco. Un communiste dont il ne faut pas parler. L’arrestation et la mort de cet oncle, un voyage au Chili, quelques rencontres... Autant d’événements dont Anna ne perçoit pas l’importance, mais qui vont profondément transformer ses parents
Critique : Retour dans les années 70, à travers le regard d’Anna, petite fille modèle, qui vit confortablement entre sa mère, issue de la bourgeoisie viticole bordelaise, son père, Espagnol qui a fui sa famille fasciste, et son petit frère François (adorable). Son univers est brusquement remis en cause par l’arrivée d’une tante dont le mari anti-franquiste vient d’être assassiné, et le voyage de ses parents au Chili. Bouleversés par ces événements, ils s’engagent et bouleversent leur vie. Un appartement moins confortable, des parents moins présents, des nounous qui se succèdent, plus de catéchisme... Anna est désorientée et sa colère l’emporte. Devenue insupportable, elle mène la vie dure à son entourage avant de s’ouvrir peu à peu.
Le premier mérite de Julie Gavras est d’avoir su saisir avec beaucoup de sensibilité le désarroi d’une fillette, d’ailleurs remarquablement incarnée par la jeune Nina Kervel, très convaincante dans ce rôle difficile, presque ingrat. Le film ne la lâche jamais, observe ses réactions et évolutions, la construction progressive de son propre regard sur les choses. L’esprit des années post-68, véritable tournant des mentalités et des mœurs (opposition parents/grands-parents à l’appui) convainc et intéresse. Jamais confite dans un quelconque message, la réalisatrice se concentre sur ses personnages, tous attachants et nuancés. La découverte de l’engagement, de l’altruisme, du féminisme est habilement abordée. L’excellente utilisation de la musique contribue à dynamiser un récit souvent gagné par l’allégresse. Et Julie Gavras n’oublie pas de nuancer son propos à travers la relation des parents, qui souffrent eux aussi des bouleversements en cours. Le rédcit conclut sur une note désabusée (symbolisée par l’assassinat d’Allende, en 1974). Cette amère conclusion ne laisse pas de doute : La faute à Fidel ! s’inscrit bien dans les années 2000, période tristement désillusionnée, par nécessité.
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.