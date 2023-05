La fille et le Kibrille - India Swift, Michael Doig - La chronique BD

Résumé : Maxine s’attendait à un déménagement difficile, laissant derrière elle ses amies et découvrant un collège où sa petite taille va lui valoir des moqueries. Mais elle ne s’attendait pas à trouver un être lumineux et une armée des ombres...

Critique : Partir d’une histoire de harcèlement scolaire, ici à travers la petite taille de l’héroïne tout juste arrivée d’un déménagement, pour en faire une aventure fantastique héroïque, n’est pas forcément original, mais lui donner cette touche comique et en même temps pathétique n’est pas une chose aisée. La Fille et le Kibrille y parvient parfaitement, jonglant avec agilité sur ces deux émotions, auxquelles on peut rajouter un soupçon de peur propre au fantastique, la formation des éléments d’ombre ayant été entrevue dans une sorte de vide aspirant la réalité. Bien entendu, si l’on ne craint pas pour la vie de Maxine, il se tisse des liens entre les personnages, notamment une camarade un peu rigide, avec le fameux Kibrille, qui ne sont pas sans rappeler le cinéma de Spielberg, Donner ou Dante de l’âge d’or des aventures pour les plus jeunes. Une scène de destruction massive lors d’une retenue est par exemple assez hilarante, et apporte une touche décalée, cette fois plus proche des séries, films ou œuvres de ce XXIe siècle.

© Jungle / Swift / Doig

Le dessin part du même principe que le scénario : il surfe sur des personnages plutôt comiques en apparence, presque clichés pour certains, des grimaces propres au comic américain, mais dévoile une richesse fantastique insoupçonnée : moins par leur apparence que par leur évolution, leurs mouvements et leurs réactions au monde réel, les Kibrouilles et Kibrille sont évidemment les attractions de cet album qui alterne entre couleurs modernes, le violet ayant la part belle par exemple, et ces ombres qui viennent absorber l’attention en se promenant sur les pages.

© Jungle / Swift / Doig

S’insérant dans un cadre moderne, avec par exemple les portables, ce premier tome pose des bases plus que solides pour une histoire qui s’annonce non seulement touchante pour un public ado, mais prenante pour tout le public jeunesse.