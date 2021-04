Monaco - Luxe, crime et corruption - Hélène Constanty, Thierry Chavant - la chronique BD

Résumé : Monaco, minuscule État d’environ deux kilomètres carrés coincé entre la mer et la montagne. Les plus riches citoyens de la planète cherchent à s’établir dans ce paradis fiscal bétonné, implanté au cœur de l’Europe. Hélène Constanty, journaliste d’investigation qui collabore à Mediapart, s’intéresse à la principauté suite à l’assassinat, en mai 2014, d’Hélène Pastor, femme richissime liée au parc immobilier local. Cet événement est l’occasion de plonger dans l’existence et le fonctionnement de Monaco, cet univers clos qui entretient le secret. Et pour cause…

Monaco - Luxe, crime et corruption est un documentaire qui prend la forme d’un thriller haletant et passionnant. Hélène Constanty et Thierry Chavant passent avec aisance du présent de l’enquête à des retours dans le passé, de la création de la principauté à son développement. Ils croisent les éléments économiques, politiques, sociaux et judiciaires et suivent aussi bien des personnalités locales que celles et ceux qui gravitent autour, oligarque ou coach sportif.

© Éditions Soleil, 2021 – de Constanty, Chavant

Avec son rythme soutenu, ses rebondissements et son dessin vif, cet album se lit d’une traite. La construction fragmentée entraîne cependant parfois des problèmes de clarté. Ainsi, Tetiana Bersheda est d’abord présentée comme l’« avocate russe » de l’oligarque Dmitri Rybolovlev, sa « proche conseillère et administratrice de l’AS Monaco », mais lorsqu’elle réapparaît douze pages plus loin, « Suissesse d’origine ukrainienne » elle « est sa plus proche conseillère » ; il est alors nécessaire de vérifier son nom pour s’assurer qu’il s’agit bien de la même personne.

Dans un récit où la précision est essentielle, cela trouble quelque peu la lecture, mais il est possible d’estimer que c’est un détail et cela ne doit pas empêcher de dévorer cet album !