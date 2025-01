La guerre selon Churchill - critique de la mini-série documentaire

Résumé : Cette série documentaire analyse le rôle clé de Winston Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale et les événements qui ont fait de lui un leader idéal pour l’époque.

Critique : « The archival footage in this series is real and was shot during World War II. » Voilà l’intitulé quiintroduit chaque épisode de la mini-série documentaire disponible sur la plateforme Netflix. L’ambition est clairement d’offrir un nouveau point de vue de l’Histoire – avec un grand H – à travers le prisme d’archives rarement vues auparavant. L’œuvre suit l’ascension de l’homme qui a sauvé l’Angleterre du nazisme : Winston Churchill. À travers un fil rouge bien construit, le spectateur est absorbé par le contexte de la Seconde Guerre mondiale, ponctué de scènes fictives et d’images de l’époque qui fascinent. Seulement voilà... Est-ce que ces ajouts ne détériorent pas une réalité historique ?

« It has been restored and colorized using digital image technologies. » Cette phrase conclut la petite introduction des épisodes. Sans réellement se soucier de l’impact que cela peut produire, Netflix se permet de recolorer, mais également de redimensionner et d’ajouter des bruitages à des images historiques et – il est primordial de le souligner – d’intérêt public. La captation entre 1939 et 1945 a été réalisée dans un contexte précis, subordonnée à une réalité technologique. La série met tout en œuvre pour balayer cette réalité au profit d’un spectacle divertissant, notamment par le biais de scènes fictives où Christian McKay interprète le Premier ministre anglais. Car oui, dans sa course au sensationnalisme, Churchill at War rate sa portée historique, se contentant de la narration comme seul héritage du patrimoine. Évidemment, il serait idiot de faire ce reproche seulement à la mini- série. Cette capacité à modifier est exercée par des centaines d’œuvres documentaires qui mutilent l’image afin de convenir à certaines attentes artistiques. Dans des sociétés marquées par la montée de la désinformation, le cinéma se doit d’être au rendez-vous de l’Histoire – comme l’aurait voulu Jean-Luc Godard – notamment par le respect et la préservation des archives.