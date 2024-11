La Horde du Contrevent T.4 : Alticcio - Eric Henninot - la chronique BD

Résumé : Alors qu’ils arrivent à la porte d’Urle, couloir féroce des Vents, la Horde de Golgoth et Sov doit affronter les intrigues politiques de la cité d’Alticcio, gardienne des portes, avec ses alcôves de palais et son étiquette guindée...

Critique : À chaque tome qui paraît, je remercie les dieux de la bande dessinée de nous avoir donné Eric Henninot, tout comme ceux de la littérature qui nous a donné Alain Damasio. Il faut les remercier pour donner la force et le courage à cet auteur de continuer à transcrire de manière graphique ce roman épique et unique, ouvrage phare de la fantasy française. Avec cette série de BD, Eric Henninot a non seulement réussi à comprendre le projet de Damasio, mais il a également réussi à le sublimer. Les personnages de l’œuvre originale avaient tous une voix incroyable, ils ont désormais des corps incontournables. Avec ce tome 4, le dessinateur arrivait à un col d’une complexité peut-être extrême : c’est dans celui-ci que l’intrigue prend une tournure très politique, et que se déroule le fameux concours d’éloquence où Caracole brille de mille feux (et la verve littéraire de Damasio avec lui). Soupçons, doutes, le personnage central du scribe Sov est mis à rude épreuve, et ses hésitations, mais aussi sa perception de plus en plus accrue de tout ce qui l’entoure, sont ce qui le construisent de mieux en mieux, et l’adaptation reste fidèle à ce cheminement qui n’est pas linéaire, là où Golgoth reste fidèle à lui-même, et est donc plus facile à composer.

© Delcourt / Henninot

De toute évidence, la force de cette adaptation réside dans son choix graphique, et il faut saluer, louer, apprécier à sa juste valeur les choix opérés par le dessinateur. Après les personnages, après les vents et les flaques, c’est donc une cité tout en verticalité qui se dresse, et avec son aspect de Renaissance quasi futuriste, ses tours élancées et ses nobles bénis par la mode, Alticcio est une véritable merveille. Loin d’être une prouesse architecturale à la Schuiten, elle est un lieu où la vie semble étouffée, avec ce rappel constant que ceux qui a font vivre sont à ses pieds, dans la sueur, la poussière et le sang, métaphore qui imbriquait chaque ligne du roman, et qui prend ici forme et vie. Le combat final, avec ce duel de mots dans une arène ouverte, puis les coups physiques qui se donnent, fait figure d’achèvement, qui donne bien naturellement envie de connaître la suite.

© Delcourt / Henninot

Ce tome 4 est l’occasion de voir une quatrième fois le travail titanesque entrepris par Eric Henninot et sa prouesse, nous donnant une adaptation superbe d’un roman culte, et pour cela nous le remercions !