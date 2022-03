La kermesse de l’ouest - Joshua Logan - critique

Résumé : Vers 1850, en Californie, plusieurs chariots se dirigent vers la Californie dans le but de chercher de l’or. Parmi eux se trouvent Pardner (Clint Eastwood) et son frère, dont l’attelage va tomber dans un précipice. Seul Pardner, grièvement blessé va s’en sortir. Il sera recueilli par Ben (Lee Marvin), un trublion fanfaron et alcoolique notoire.

Critique : Ce récit, qui aurait pu déboucher sur une épopée décrivant les aventures d’un groupe de pionniers chercheurs d’or, a pris le parti de la comédie picaresque agrémentée de plusieurs scènes chantées par les protagonistes.

On va donc assister durant plus de deux heures trente aux histoires aussi énormes qu’invraisemblables que vont vivre les deux compères aussi dissemblables que possible. Autant Ben est volubile, excessif et jouissant de la vie, autant Pardner est avare de ses mots, un peu raide et aussi sérieux qu’il est permis. Ils vont être amenés à sauver une femme victime de polygamie pour finalement lui proposer le même sort (!) et Ben ira jusqu’à kidnapper des prostituées promises à une autre ville pour les ramener à ses petits camarades.

Bien que traité sur un mode humoristique... bien lourd, on peut s’interroger sur la morale du film.

L’intrigue se poursuivra sur le déroulement particulièrement détaillé, d’une combine improbable qui consiste pour les héros à creuser des galeries pour récupérer la poudre d’or qui tombe entre les lattes du parquet des saloons où ont lieu les transactions, et qui est censé les enrichir !

Tout cela n’est pas sérieux, mais malgré les nombreuses péripéties qui agrémentent l’intrigue, on finit pas s’ennuyer des grimaces de Lee Marvin, et de s’agacer de la naïveté poussée de Clint Eastwood, ainsi que du rôle effacé de Jean Seberg, en maîtresse de maison exemplaire. Les chansons qui parsèment le récit sont fades et semblent la plupart du temps totalement plaquées.

La scène de la destruction involontaire de la ville nouvelle tout en bois est par contre un petit moment de régal, tant la désintégration des maisons est ingénieuse et presque chorégraphique.

Clint Eastwood dira plus tard de ce (trop) long métrage, qui sera un échec notoire : "J’ai vu des millions de dollars dépensés pour une stupidité. J’ai juré que ça ne m’arriverait jamais !"