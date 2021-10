La lune dans l’estampe japonaise - Anne Sefrioui - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : La lune occupe une place très singulière dans la culture japonaise, au point qu’une fête, Tsukimi, lui est traditionnellement consacrée chaque année, à une date qui varie entre la mi-septembre et le début d’octobre, suivant le calendrier lunaire. La célébration, toujours vivace, consiste à se réunir en famille ou entre amis pour contempler l’astre nocturne lorsqu’il est dans sa phase pleine, au moment de l’année où sa brillance est la plus grande, rituel qui s’accompagne d’offrandes et de mets spécifiques. Contrairement à la tradition occidentale qui associe à la lune une image mélancolique, voire négative, elle est au Japon l’expression de la fécondité et de la prospérité – trace, sans doute, de fêtes anciennes célébrant la fin des récoltes. Plus largement, elle symbolise l’automne, participant ainsi d’un genre poétique et artistique intitulé « Neige, lune et fleurs », qui résume le cycle des saisons. Les estampes réunies dans cet album témoignent de l’importance qu’elle occupe dans l’imaginaire des artistes. Certaines illustrent clairement la fête de Tsukimi, montrant des réunions sur une terrasse ou sur le bord d’une rivière. D’autres rappellent son lien étroit avec la poésie, comme en attestent les feuillets entre les mains de quelques personnages, mais aussi avec les contes et les récits mythologiques – rappelés notamment par la présence de lapins. Ailleurs, la lune marque simplement le passage à la nuit, lorsque le soleil a disparu et que chacun se hâte de rentrer chez soi ; ou au contraire, quand la tombée du jour sonne le début d’une autre vie, celle des courtisanes et des plaisirs secrets. Enfin, présente parfois pour sa seule qualité esthétique, la lune éclaire un paysage, empreint dès lors de mystère, ou participe d’une composition savante et délicate, mêlant fleurs et oiseaux. Les plus grands noms de l’estampe japonaise se trouvent réunis dans ce recueil, Hokusai, Hiroshige, Yoshitoshi, dernier grand maître de l’ukiyo-e, plus tard Hasui Kawase et bien d’autres. Si chacun, avec son style singulier, a célébré l’astre de la nuit, de l’ensemble se dégage une atmosphère particulièrement paisible et poétique.

Critique : Plus industrialisés que les Occidentaux, les Japonais n’ont pour autant pas abandonné leur goût de la nature, gravé profondément dans leur culture. Leur attachement aux estampes du dix-neuvième siècle, qui sont leur mémoire visuelle, en témoignent, prenant pour sujet des éléments marquants du paysage insulaire. La lune n’est féminine qu’en langue française. Notre vision de cette planète est bien souvent influencée par les projections de notre société, pour ne remonter qu’à Louis XIV qui se surnommait le "Roi-Soleil". Approchée par les représentations japonaises, elle devient une entité en soi, plus qu’alternative, conciliante, objet de dévotion, marquant davantage l’imagination par la subtilité des cycles de son éclairement que le binaire solaire, jour, nuit.

Elle inspire sur toute la terre des hommes particuliers, contemplatifs, qui s’associent au rêve, à la nuit et à la pureté de sa blancheur, comme dans ce poème du Chinois Baïjuyi : Ceux qui partagent la même émotion

Devant la neige, la lune et les fleurs

Ceux-là se comprennent vraiment Ce tercet, déterminant une caste d’amateurs, inspire un genre pictural (settsu gekha) assemblant la neige, la lune et les fleurs. Aimez les trois et vous serez d’un genre particulier, peut-être même serez-vous sensible au conte du lapin blanc que les Japonais disent habiter là-haut.

Les vingt-huit vues au clair de lune d’Hokusai n’a pas d’équivalence à la même époque en Occident, aucun artiste n’a systématisé à ce point un sujet, n’a inséré, jour après jour, le croissant lumineux jusqu’au cercle parfait au sein de ses œuvres. Quel avantage a-t-il pu en tirer ? Qu’apporte la lune à la stylisation de la nature ? Elle est une référence géométrique simple, généralement un cercle blanc, représentant l’apogée de son éclairement, qui vient mettre en valeur les architectures compliquées de la végétalisation extrême-orientale. Dans Branche de prunier rouge devant la lune d’été d’Hiroshige, couverture de ce livre, sont dessinés en contre-lumière, sur un dégradé bleu nuit, les fleurs écloses et les rameaux tortueux zébrant le disque lunaire. Ce livre différent est un objet d’une facture dont Hazan réussit à rendre abordable la diffusion. Un long soufflet de planches est tenu fermé par un cordon de satin, on peut le déployer en partie ou totalement. Un fin livret de références et de commentaires accompagne la contemplation des sujets. On voyage. On commence à vraiment comprendre ceux qui partagent leur admiration pour la lune, la neige et les fleurs.

Format :174 x 245 mm

186 pages

Prix : 29,95€

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect





Galerie Photos