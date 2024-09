Zorro. D’entre les morts – Sean Murphy – la chronique BD

Résumé : Dans la ville de La Vega, au Mexique, Zorro est un mythe célébré par la population lors des festivités del Dia de lors Muertos. Le héros masqué aurait, voilà 180 ans, sauvé la vallée de la tyrannie espagnole. Mais cette figure émancipatrice n’est guère appréciée des cartels de la drogue, et notamment celui dirigé par le terrible El Rojo qui règne en maître sur la vallée. Le jour des célébrations, El Rojo met fin au spectacle qui met en scène Zorro en assassinant l’acteur qui jouait le personnage face à toute la population. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, ont adopté des chemins opposés : elle a rejoint le chemin du cartel, quand le jeune homme semble encore vivre dans les rêves du justicier masqué… Pourtant, à l’heure où le cartel est plus violent que jamais, il semblerait que l’heure de la vengeance ait sonné.

Critique : Figure mythique de la culture populaire qui a bénéficié d’innombrables adaptations depuis sa création en 1919, Zorro revient sur le devant de la scène, avec une série sur Paramount+ – dans laquelle Jean Dujardin incarne le rôle-titre – et cet album signé Sean Murphy, figure importante du comics loué par la critique depuis la publication de l’excellent Punk Rock Jesus et de Batman : White Knight. Après Batman, Sean Murphy s’attaque à la figure qui a inspiré la création par Bob Kane du Chevalier Noir : Zorro, le redresseur de tort par excellence, le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Mais comment redonner vie à cette figure quelque peu surannée sans être kitsch ou sans singer Batman ?

© Sean Murphy / Urban pour la traduction française

Contrairement à la série télévisée de Paramount+ qui mise sur l’humour et présente un Zorro qui vit toujours au XIXe siècle, Sean Murphy choisit d’interroger le mythe, et raconte une aventure dans le Mexique d’aujourd’hui. Ce choix de modernisation s’avère payant.

Le récit de Sean Murphy s’appuie sur le décalage entre, d’un côté le cartel de narcotrafiquants cyniques armé jusqu’aux dents et qui se déplace dans de gros 4x4 et de l’autre Zorro, personnage du XIXe siècle qui se bat à l’épée, monte à cheval et croit en Dieu et en la justice. Chez Sean Murphy, Zorro est un Don Quichotte idéaliste, en décalage avec le réel, mais qui suscite l’enthousiasme d’une population oppressée par sa capacité à susciter l’espoir en réveillant le mythe. C’est là toute l’intelligence de ce récit enlevé, qui évite de sombrer dans la nostalgie, tout en rendant un hommage vibrant au personnage. On sent que Sean Murphy s’éclate à dessiner Zorro qui multiplie les poses, chevauche son fidèle destrier Tornado, désarme ses ennemis au lasso…

© Sean Murphy / Urban pour la traduction française

Le dessin est à la hauteur de l’histoire. Sean Murphy s’inspire beaucoup du cinéma pour construire ses plans, varie ses découpages pour donner du rythme, crée des figures immédiatement identifiables – narcos bodybuildés, jeune femme badass, vieillard cacochyme –, le tout dans un paysage de Far West. La mise en couleurs de Simon Gough, qui utilise une palette de couleurs clairs un peu passées et offre un « grain » au dessin, est aussi pour beaucoup dans la réussite graphique de l’album.

Avec Zorro : d’entre les morts, Sean Murphy modernise le mythe tout en lui rendant hommage. Un beau tour de force.