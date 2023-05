La Mère de tous les mensonges - Asmae El Moudir - critique

Résumé : Asmae, jeune réalisatrice marocaine, se rend chez ses parents à Casablanca pour les aider à déménager. Une fois dans la maison de son enfance, elle commence à trier ses vieilles affaires. Soudain, Asmae tombe sur une photo : des enfants qui sourient dans la cour d’une école maternelle. Presque hors cadre se trouve une petite fille assise sur un banc, qui regarde timidement l’appareil-photo. Cette photo est l’unique image de son enfance, l’unique souvenir que sa mère a pu lui transmettre. Mais Asmae est convaincue qu’elle n’est pas l’enfant sur cette image. Dans le but de faire parler ses parents, Asmae introduit sa caméra et joue avec cet incident intime pour évoquer d’autres souvenirs auxquels elle ne croit pas non plus. Cette photo devient le point de départ d’une investigation durant laquelle la réalisatrice interroge tous les petits mensonges que lui a dit sa famille. Petit à petit, Asmae explore la mémoire de son quartier et de son pays.

Critique : On aurait presque oublié les exactions auxquelles se sont ingéniées les milices au service du Roi Hassan II. Pourtant la grand-mère de la famille voue un culte suspect au roi disparu, en conservant chez elle une photographie. Contre toute attente, elle a écarté du domicile familial toute autre photographie, obligeant les membres de la famille à bâtir des maisons de poupées pour perpétuer le souvenir de leurs existences. Asmae El Moundir est la réalisatrice et l’actrice de ce long-métrage touchant. Elle revient au domicile de ses parents après avoir terminé une école de cinéma. Elle s’engage ainsi dans une sorte d’autofiction, voire un reportage, où elle réinvente l’histoire de ses parents à travers la représentation en maquettes du quartier et de ses habitants.

On la voit rarement de face. Asmae refuse de monopoliser l’écran. Elle sert en médiatrice, de passeuse entre les spectateurs et sa famille. La grand-mère acariâtre, sévère, occupe la première place dans ce récit où petit à petit les membres de la famille révèlent les secrets qui ont terni leur passé. Ainsi, la grande Histoire s’invite au cœur d’une intimité familiale. La caméra, le montage refusent l’inquisition ou le voyeurisme. Les personnes se révèlent doucement, au gré de leurs mots parfois rares, de leurs activité manuelles et de leurs colères. La réalisatrice assume un parti pris minimaliste et très esthétisant. Les images et la lumière sont soignées, comme des invitations à parfaire le monde où les personnages familiaux évoluent depuis des années dans le non-dit. Asmae El Moudir fabrique un vrai film de cinéma, une œuvre pour être regardée sur un grand écran. Elle refuse le misérabilisme. L’enjeu est de transcender le quotidien humble des gens de sa famille pour créer une œuvre d’art.

En même temps, la cinéaste ne ménage pas son spectateur. On est bien loin des images fleuries et attendrissantes du Maroc. Elle rappelle les heures sombres du régime d’Hassan II, les persécutions et les arrestations sommaires qui continuent de hanter le cœur des plus anciennes générations. On sait que depuis l’arrivée de Mohammed VI à la tête du pays, l’État s’est largement assagi. Mais la réalisatrice semble rappeler à demi-mot qu’il ne faut pas s’illusionner non plus trop. La Mère de tous les mensonges incarne un récit autant personnel, intimiste que politique. Asmae El Moudi assume d’être filmée sans voile sur les cheveux, elle fait de sa liberté de parole et de sa caméra des armes démocratiques.

Il ne faut donc pas s’attendre à un documentaire ordinaire à travers ce long-métrage. Asmae El Moudir réinvente des manières de filmer, de percer le mystère des personnages de sa famille. Elle brandit un film qui est un cri du cœur et un témoignage puissant d’amour.