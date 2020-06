La nuit est mon royaume - Claire Fauvel - chronique BD

Résumé : Nouvelle au collège, Alice est immédiatement prise à partie par d’autres adolescentes réunies autour de Nawel. Lorsque cette dernière s’aperçoit qu’Alice habite dans son immeuble, elle change d’attitude et la protège. Surtout, par sa camarade, Nawel découvre son dieu, Paul McCartney, et avec lui le pouvoir infini de la musique. Sa vie ne sera plus jamais la même.

Rares sont les bandes dessinées qui transportent et bouleversent comme celle-ci. Pourtant, tout au long de la lecture, il est possible de relever des clichés (liés à l’adolescence, la banlieue, le monde de la musique) et des erreurs (le tatouage qui disparaît du dos de Nawel), mais cela est balayé par la fougue et l’ampleur du récit, comme par la richesse et la justesse des ressentis par lesquels Claire Fauvel fait passer le lecteur/la lectrice.

Claire Fauvel / Rue de Sèvres

L’autrice parvient ainsi à combiner rythme effréné et densité, description très précise de la vie quotidienne et intériorité de ses personnages. Surtout, elle rend avec une acuité exceptionnelle la passion pour la musique (son écoute et sa pratique), l’obsession qu’elle génère et la source d’unions, de désaccords et de sacrifices qu’elle peut être.

Claire Fauvel / Rue de Sèvres

L’une des grandes qualités de cet album incandescent est sa construction. Tout semble conçu pour conduire au dernier tiers du récit : celui-ci, sec et dur, nous amène à vibrer intensément par ses rebondissements et sa violence, crue et si vraisemblable.

La nuit est mon royaume démontre qu’un ensemble de petits défauts n’empêche nullement une œuvre de constituer au final un ensemble cohérent et indispensable.