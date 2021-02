Là où nous dansions - Judith Perrignon - critique du livre

Résumé : Detroit, Michigan, États-Unis d’Amérique : voici l’héroïne du livre. Judith Perrignon écrit le roman de l’ancienne Motor City sur plusieurs générations en partant d’un fait divers réel, l’assassinat d’un jeune artiste urbain français.

Critique : En 1935, Eleanor Roosevelt annonce en grande pompe aux habitants de Detroit la construction de logements (le Brewster Project) pour les Afro-américains de la ville, que la crise économique a jetés à la rue. Grâce au New Deal, les usines automobiles tournent à plein régime et une classe moyenne noire émerge en même temps que le syndicalisme se développe. Parallèlement, l’industrie du disque sort de la Motown, label de musique soul fabricant des Supremes et autres groupes du moment qui irrigueront le pays tout entier. Mais quelques décennies plus tard, la désindustrialisation, la fuite des classes moyennes blanches vers les banlieues et l’abandon de l’État aboutissent à la faillite de la ville déclarée en 2013, année même de la mort de l’inconnu que Sarah, policière chargée de l’identification, surnomme Frat Boy. Ira, son supérieur qui conduit l’enquête, a grandi au Project dont il évoque les jours heureux avec son oncle. Mais les ravages des gangs et les trafics de drogue ont laminé la jeunesse, la ville s’illustre désormais par son taux de criminalité record et le Project, devenu zone de non-droit, est en cours de démolition. C’est là que le cadavre de Frat Boy a été retrouvé : que faisait le jeune Blanc sur ce territoire en friche ? Était-il de ces touristes d’un nouveau genre fascinés par les ruines modernes ? Les investigations le diront, dans une démarche semblable à celle de l’auteure, véritable archéologue urbaine qui alterne la chronologie et les voix pour faire revivre les strates temporelles et la complexité des conflits ethniques et sociaux. Personnages réels et imaginaires se croisent et se racontent, exhumant leurs espoirs, leurs succès et leurs échecs comme autant de vestiges intimes et collectifs que seule la culture peut sauver de l’oubli avec empathie et clairvoyance.