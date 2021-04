Vlad Draculea . T.2 - Akiyo Ohkubo - la chronique BD

Résumé : À Targoviste, Vlad semble avoir la situation sous contrôle : entre la création d’une garde princière chargée de sa protection et la réception d’un puissant marchand hongrois, le moment paraît favorable aux évolutions. Pourtant, très vite, entre attentats intérieurs et menaces extérieures, Vlad va devoir faire des choix vont rapides et efficaces pour conserver le trône…

Ce que Akiyo Ohkubo parvient à faire est, il faut le redire puisqu’il s’agit du tome 2, véritablement puissant. Avec son héros isolé parmi ses quelques fidèles, et sa connaissance des arcanes des cours, toutes tordues, l’auteur parvient à créer une intrigue palpitante, et ce alors que les différentes situations auxquelles Vlad est exposé n’ont pas toutes la même importance. C’est là le talent d’Akiyo Ohkubo : donner une tension à chaque enjeu, aussi insignifiant soit-il, car ces petits moments mis côte à côte peuvent servir de bascule et créer une situation critique. Son écriture est de la trempe des plus grands dans ce genre. On ignore en combien de tomes l’auteur décrira le court destin de Vlad III – lequel commence à mériter dès ce second tome son surnom de l’Empaleur – mais on espère que la série continuera sur le même acabit où la tension est reine, et la vraisemblance historique mise à l’honneur.

Akiyo Ohkubo / Soleil

Rien à redire au niveau du dessin, qui conserve ses attributs de fresque historique et authentique. Le trait d’Ohkubo concentre une grande violence, à l’image du regard de son personnage principal. Une tempête est toujours en approche, et dans ce tome, elle se libère sur certaines pages : coups de poignards (au littéral comme au figuré) rythment en effet les chapitres, où certains vont perdre la vie. Les batailles sont absentes, mais l’on ressent leur poids quand sont décrits les préparatifs, l’entraînement et la logistique inhérentes, qui sont des détails au moins autant sinon plus importants que la logique des armes.

Suite qui tient les promesses du premier tome, Vlad Draculea s’engouffre dans les brèches du pouvoir, de l’Histoire et de la légende pour forger un énième Dracula, mais c’est peut-être le plus palpitant de tous…