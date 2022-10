La Page blanche - Murielle Magellan - critique

Résumé : Éloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Critique : Elle sort peut-être d’un long sommeil sur un banc. Peut-être qu’elle a pleuré. En tous les cas, elle a oublié qui elle est, où elle habite et elle doit reconstituer qui elle est ou a été. La Page blanche est librement adapté d’une bande dessinée de Boulet et Pénélope Bagieu (éditions Delcourt), avec tout le risque qu’on connaît de ce type d’entreprise visant à mettre en cohérence deux arts visuels aussi complémentaires que différents. D’ailleurs, la réalisatrice, Murielle Magellan, joue sur les deux tableaux en insérant dans son récit des personnages éclectiques et attachants qui recomposent le paysage urbain du XVIIIe arrondissement de Paris. Les vignettes s’enchaînent avec au cœur de la narration, une comédienne, Sara Giraudeau, dont le ton enfantin de la voix colle parfaitement avec le propos ingénu de l’histoire.

Copyright SND

La Page blanche est au cinéma ce que le conte est à la littérature. La metteuse en scène ne cherche manifestement pas à créer une œuvre indélébile et profonde. Elle assume un ton léger, emprunt de délicatesse, qui s’amuse de son personnage confronté en réalité à une véritable tragédie neurologique. En effet, cette perte de mémoire brutale que les scientifiques appellent amnésie rétrograde, est une catastrophe pour les patients atteints de lésions cérébrales qui les subissent. Ici, c’est une occasion de redessiner une histoire où l’héroïne réapprend à tisser les fils et à aimer. Bien sûr, il y a parfois des maladresses, et même des longueurs dans cette comédie douce, mais on se laisse finalement embarquer par le jeu tout en drôlerie de la comédienne principale.

Copyright SND

Voilà donc un film qui réconcilie le spectateur avec les travers nombreux d’un certain cinéma français, parisiano-centré et déroulant les émois de personnages bourgeois dont on se passerait bien. La Page blanche s’intéresse à des héros anonymes. Ils vivent ou travaillent dans un quartier populaire de la capitale, exercent des métiers qui les associent au grand monde de la classe moyenne. Bref, cette histoire terrible d’amnésie pourrait aussi constituer le destin d’un grand nombre d’entre nous, sinon qu’ici, les gens s’amusent de cette perte de repères cognitifs pour élaborer à nouveau un projet de vie acceptable et plus léger. Évidemment, ce joli conte n’aurait aucune épaisseur sans l’implication des comédiens et le soin donné à l’écriture du scénario.