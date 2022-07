La peau des filles - Joanne Richoux - critique du livre

Résumé : Louise, Rose et Jenna sont trois trentenaires et amies qui vivent à Grenoble. Louise, journaliste pour le Dauphiné libéré, vient de démissionner sur un coup de tête. C’est une jeune femme très stressée, qui ne supporte pas la foule et qui ingurgite des anxiolytiques pour tenter d’aller mieux. Rose a divorcé de Léandre après 6 ans de mariage. Elle mange très peu et a toujours l’impression que les aliments vont la dévorer de l’intérieur. Jenna, plutôt sportive, est strip-teaseuse au Lys noir pour financer ses études. Bien qu’ayant un peu plus la tête sur les épaules que ne l’ont ses deux acolytes, elle se laisse trop souvent tenter par la boisson et la poudre blanche. Un soir, Agnès, la tante de Jenna, la prévient que son père a fait un malaise cardiaque et qu’il vient d’être hospitalisé. Elle prend alors immédiatement la route vers le Puy de Dôme. Ses deux copines décident de la rejoindre dès le lendemain pour la soutenir. Après être sorties de l’hôpital, Rose propose à ses deux amies de passer l’été à Saint-Jean-de-Luz dans la résidence secondaire de ses parents.

Critique : Trois jeunes filles que tout semble opposer se retrouvent le temps d’un été dans le Pays basque. Elles vont cohabiter, partager leurs expériences sentimentales, sexuelles, et être confrontées à leurs angoisses. Joanne Richoux embarque ici le lecteur dans un tourbillon de vie, un monde où les femmes deviennent adultes, osent dire, faire ce qu’elles ont envie, et s’épaulent pour envisager plus sereinement leur avenir. Sous la peau des filles, on découvre leur plus fine intimité, on y parle d’orgasme féminin. L’auteur revient aussi sur leur existence de jeunes filles en s’appuyant sur leurs souvenirs personnels.

On l’a compris, ces vacances ne seront pas de tout repos pour le lecteur qui, pendant ces presque trois cents pages, va souffrir en silence sans pouvoir aider et conseiller les trois amies à la fragilité bien réelle. La description des moments tristes et de solitude face aux angoisses qui les rongent va heureusement rapidement laisser la place à leurs aventures, leurs rencontres et leurs débordements sexuels. A cet âge, les amies se livrent facilement, se font la tête, mais se pardonnent aussi très vite. L’écriture est très rythmée, ce qui ne laisse aucune place pour souffler.

Louise parviendra-t-elle à vaincre ses démons et à arrêter de s’auto-médicamenter ? Sa rencontre avec Mathias va-t-elle l’aider dans son combat ? Jenna arrivera-t-elle à quitter son job au Lys noir pour prendre un autre chemin ? Et Rose va-t-elle prendre confiance en elle pour tourner la page et enfin vivre sans mari ?

La fin de cette histoire est un vrai soulagement pour le lecteur. Joanne Richoux, autrice pour la jeunesse, nous offre ici son premier roman « adulte », un voyage exceptionnel dans le cœur de ces trois femmes étonnantes et attachantes. Ce récit sent bon le soleil et il est à glisser impérativement dans son sac de plage !