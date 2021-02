Aduna. Monde visible / Monde invisible - ByMöko - chronique BD

Résumé : ByMöko, en préambule dit de son ouvrage qu’il « propose l’interprétation de quelques-unes de ces coutumes, légendes et entités glanées lors d’un échange, à l’écoute d’une chanson, ou encore au fil d’une de mes lectures. Tout cela a contribué à étoffer, toujours un peu plus, cet imaginaire que j’ai tissé autour de Mama Africa : majestueuse et poétique, sage et spirituelle. »

A travers quelques dessins et quelques définitions, tous deux très personnels, l’auteur livre en effet une interprétation graphique et poétique sur les notions de frontière et d’esprit qui hantent et font inventer. De l’importance des masques, des baobabs, des sentiers et des visages, c’est en quarante pages beaucoup de messages, d’invocations et de méditations que permet Aduna. Dans son préambule donc, ByMöko parlait de tisser, et ce n’est pas un hasard, puisque l’image du fil, des tresses et nattes se réfléchit dans toutes les pages, dans un arbre noueux, un masque fastueux ou un esprit malicieux. L’Afrique relie les gens et les choses plus qu’elle ne les éloigne, et les deux mondes, visible et invisible, sont en fait superposés, identiques en bien des points, l’un reflet de l’autre en négatif, ou positif c’est selon…

ByMöko / Soleil

Aussi, la frontière et la superposition sont perméables grâce avant tout au dessin. Impassible et minutieux, il ne trahit aucune largesse, aucune profusion et se veut naturel et élégant. L’élégance se puise d’ailleurs pour l’auteur de Au pied de la Falaise dans cette nature aride et rude, comme si le cœur de l’Afrique, pour se révéler aux héros, se devait d’être sec et acerbe, d’un soleil de plomb à midi et d’une lune froide à minuit. Les couleurs, les visages et les formes ne cessent d’accroître ce sentiment d’un monde tantôt en sommeil, tantôt vivant, sans que l’on sache lequel des deux ferait le plus peur ou le plus envie.

ByMöko / Soleil

Dans un format rectangulaire inédit et inclinant à la contemplation, Aduna expose sans révéler et donne à voir en toute invisibilité plusieurs mythes d’une Afrique qui n’est plus si lointaine, mais toujours aussi mystérieuse.