La pièce rapportée - Antonin Peretjatko - critique

Résumé : Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…

Critique : Après La fille du 14 juillet et La loi de la jungle qui n’avaient que partiellement convaincu le public, la faute à un ton jugé trop décalé, Antonin Peretjatko use d’un humour plus généralement accessible pour nous conter l’histoire burlesque d’un jeune homme riche et nigaud (Philippe Katerine) épris d’une jeune femme pauvre et futée (Anaïs Demoustier).

S’inspirant d’Il faut un héritier, la nouvelle de Noëlle Renaude parue dans les années 80, Peretjatko adopte le mécanisme du vaudeville mâtiné de satire sociale, et revu à l’aune du macronisme où se retrouvent pêle-mêle les gilets jaunes, la suppression de l’ISF, la théorie du ruissellement tout autant que la violence socio-économique et les rapports de pouvoir et domination.

Atelier de production Orange Studio Auvergne Rhône Alpes Cinéma

La jeune Ava quitte sans encombres son bocal de guichetière du métro pour prendre possession de l’immense appartement de la bourgeoise famille Château-Têtard. Entre les voyages en Rolls, les vêtements de bonne coupe, le dévouement du petit personnel et les séjours dans une résidence secondaire avec piscine, Ava a tôt fait de jeter par-dessus bord toute velléité de justice sociale pour se vautrer dans un confort dont elle ne soupçonnait même pas l’existence. Une manière pour le scénariste d’affirmer que la puissance de l’argent s’exerce de la même manière à tous les échelons de la société. Mais comme dans tout conte qui se respecte, il faut bien qu’un méchant (en l’occurrence une méchante) se mette en travers de la route. Si sa belle-mère (Josiane Balasko) a accepté ce mariage contre-nature, c’est qu’il représente pour elle le seul espoir de faire perdurer la noble lignée des Château-Têtard. Mais l’heureux événement se faisant attendre, la matriarche, offusquée de devoir partager tous les jours ses repas avec cette fille de bas étage, entreprend de démolir la réputation de sa bru auprès de ce garçon mou et maladroit qui lui tient lieu de fils. A ce trio hétéroclite se joignent bientôt l’amant (William Lebghil) et le détective (Philippe Duquesne hilarant en Hercule Poirot de seconde zone) pour compléter ce marivaudage finalement classique mais dont la badinerie fait toujours mouche.

Copyright Diaphana Distribution

Inévitablement, quiproquos et situations ubuesques s’enchaînent, portés par une mise en scène rythmée et inventive. Le soin minutieux apporté aux décors, costumes et coiffures des personnages révèle insidieusement leur évolution physique, tandis qu’une voix off colore, nuance ou enrichit de façon ludique les pensées de chacun. Mais bien sûr, cet embrouillamini assumé n’atteindrait pas le même degré de causticité sans le casting impeccable dont il bénéficie, à commencer par l’implacable duel Demoustier/Balasko. Si la première cache sous son minois ingénu des trésors de rouerie, la seconde nous convie à partager son plaisir à se couler dans la peau de cette élégante marâtre, à mi-chemin entre la teigneuse Tatie Danielle et la perfide reine Eugenia de Palais royal !.Philippe Katerine prête tendrement son air lunaire à ce grand benêt de Paul, pendant que les seconds rôles rivalisent de vivacité pour transformer ce film malicieusement incorrect en une friandise délicieusement acidulée.