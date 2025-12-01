Vade Retro - Antonin Peretjatko - critique

Résumé : Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien de musée, il fait naufrage sur l’île de Boulet Rouge.

Critique : Le film d’Antonin Peretjatko est une curiosité. Cette comédie vampirique française tournée à La Réunion raconte l’histoire du vampire Norbert (Estéban) et de son majordome Didier (Pascal Tagnati). Norbert a beau avoir 352 ans, il est toujours un jeune mort vivant puisqu’il n’a jamais sucé de sang par lui-même. Ses parents commençant à s’impatienter, ils ordonnent à Didier d’emmener leur fils au Japon pour qu’il morde et surtout épouse une femme de bonne famille et de sang pur. Malheureusement, le bateau fait naufrage sur l’île fictive de Boulet Rouge, sous protectorat français. Avec l’aide de Vitali, le fille du fossoyeur local, les deux acolytes vont essayer de trouver une fiancée à Norbert à la clinique de jouvence pour grands bourgeois de l’île, non sans agiter les religieux du coin.

Vade Retro bénéficie en premier lieu d’une esthétique assez léchée et atypique : de très beaux éclairages notamment, qui donnent aux décors de la nature réunionnaise une véritable magie, comme un passage pour l’autre monde. Les effets spéciaux très kitch, mais pas moins jouissifs, participent à l’ambiance générale de l’œuvre, celle d’un carnaval à la fois macabre et ridicule, presque enfantin. On passe de scènes surchargées en tripes et hémoglobine à d’autres faisant beaucoup plus appel à la physicalité des acteurs. Le mot d’ordre reste cependant le grotesque, le burlesque et même le surréalisme. Le film joue avec le mythe du vampire, ou plutôt ses aspects ayant le plus marqué la culture populaire, et se sert du ridicule de cette créature pour souligner celui du monde des humains. Comme toute bonne histoire de vampire, il met face à face la tradition et la modernité, la science et la croyance, le tangible et l’intangible. Il se moque ainsi beaucoup des religieux avec ses groupes de pénitents très agressifs, ses clercs catholiques, musulmans et bouddhistes qui sont prêts à brûler dans un volcan plutôt que d’accepter l’existence d’une alternative à leur vision du monde. La science est également montrée comme trop rigide, incapable de voir la réalité du vampire en l’ayant sous les yeux, mais aussi au service des caprices des plus riches cherchant à éviter la mort. Le vampire est celui qui perturbe l’ordre et les certitudes.

Hélas, l’humour du film et son propos se perdent un peu plus dans ses dialogues où l’on perçoit à de nombreuses occasions des envies d’aborder de grands sujets comme la transidentité, le colonialisme, et même les guerres de Vendée, sans que cela ne soit ni bien amené ni bien traité. Cela donne plus l’impression d’un passage forcé qui, malgré sa sincérité, semble un indigeste cheveux sur une soupe déjà bien épaisse. Vade Retro souffre en effet d’un trop-plein. Il présente notamment une famille de vampires réactionnaires, leur fils n’adhérant pas à leurs idées, leur majordome craignant le chômage si Norbert ne se marie pas, un fossoyeur communiquant avec les plantes et l’au-delà, sa fille rêvant de revoir sa défunte mère, une chasseuse de vampires, des fanatiques religieux, une clinique et son cartésien docteur qui a réussi à vaincre vieillissement, une patiente de 80 ans qui en fait 25, la fille d’un des patients voulant récupérer son père cryogénisé pour toucher un héritage, et j’en passe. Si ce fourre-tout ajoute à la folie et l’exubérance du métrage, on peut regretter un manque de cohésion qui empêche le film d’aller réellement au bout de ses propres idées, même si l’on ne peut nier la sincérité du réalisateur dans les sujets qu’il aborde et les histoires qu’il raconte. Car Vade Retro critique sans concessions le fanatisme et le conservatisme pouvant découler de la religion, ou l’attachement à la pureté du sang. Mais l’ensemble manque d’une substance, d’une profondeur supplémentaire qui en ferait une œuvre vraiment marquante et profonde. Reste un film sympathique aux effets gore loufoques et à l’atmosphère macabre et surréaliste, qui peut valoir le détour si l’on ne craint pas un excès d’extravagance.