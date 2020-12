La première balle tue - Russell Rouse - critique

Résumé : Vinnie Harold (Broderick Crawford), hors-la-loi et gâchette célèbre, arrive en ville avec ses sbires Dink Wells (Noah Berry Jr.) et Taylor Swope (John Dehner), pour se mesurer à un autre bon tireur, Clint Fallon. Il le défie dans la rue et le tue. Plus loin, à proximité de Cross Creek, George Temple (Glenn Ford) s’entraîne à tirer dans le désert. Il semble mal à l’aise avec l’arme qu’il s’empresse de cacher dans son chariot, avant de revenir dans l’épicerie qu’il tient avec sa femme Dora (Jeanne Crain), qui attend un enfant.

Critique : Coécrit par le cinéaste et Frank D. Gilroy, romancier, scénariste qui sera par la suite réalisateur, le scénario de ce film est extrêmement bien ficelé. L’argument est l’obsession de certains hommes de l’Ouest à vouloir prouver individuellement qu’ils sont les meilleurs tireurs. Si la plupart cherche à provoquer des duels avec un challenger, George Temple, lui, les évite et cache son talent sous les apparences d’un personnage d’épicier placide et respecté de sa petite communauté. Mais nous sommes dans un western et l’on sait dès le début qu’il aura à reprendre son arme et s’en servir. Toute l’histoire est de savoir quand et comment.

La mise en scène privilégie les parties dialoguées et plutôt bavardes aux scènes d’action. Bien que le film soit relativement court, il nous gratifie curieusement d’une séquence de danse acrobatique, qui n’a rien à faire dans un western, et apparaît comme du remplissage. Ceci dit, elle est fort bien exécutée par Russ Tamblyn.

Glenn Ford a tendance à surjouer l’homme torturé par un cas de conscience, issu de son passé, et Jeanne Crain, sanglée dans sa robe très stricte, reste trop raide. Broderick Crawford, au physique inhabituel pour un tireur d’élite, campe un méchant un peu cabotin. Seul John Dehner semble avoir trouvé le juste ton dans son rôle de second couteau, à la fidélité toute relative.

Russell Rouse, s’il fut un excellent scénariste, ne brille ici ni par sa réalisation, ni par sa direction d’acteur : les faiblesses de sa mise en scène et de l’interprétation gâchent cette histoire, qui aurait probablement été passionnante dans les mains d’un cinéaste plus chevronné.

Le film sera néanmoins l’un des plus gros succès de la MGM en 1956.