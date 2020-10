La Première marche - Hakim Atoui, Baptiste Etchegaray - critique

Résumé : Le 9 juin 2019, quatre étudiants mènent à Saint-Denis la première Marche des fiertés en banlieue. 50 ans après Stonewall, ils imposent le combat LGBT là où personne n’avait voulu l’imaginer. Une immersion trépidante parmi les organisateurs de la pride, banlieusards et fiers. Les enjeux d’intersectionnalité et d’inclusivité des luttes sont clairement posés. Les jeunes militants débordent d’une énergie communicative dans un documentaire plein d’humour et d’engagement, qui inspire une volonté d’unité face aux oppressions. La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et des membres de l’association organisatrice de la Marche des fiertés en banlieue.

Critique : Vivre dans le 93 et s’épanouir pleinement en tant que LGBT+, est-ce vraiment mission impossible ? Ce n’est en tout cas pas l’avis de l’association Saint-Denis Ville au Cœur, fruit de l’amitié de deux Dionysiens, Luca et Yanis qui, engagés au sein de la Croix-Rouge dans le cadre du dispositif "Engagement Étudiant Solidaire", ont crée leur propre structure ayant pour objectif d’améliorer le quotidien des habitants et de restaurer, par l’intermédiaire d’actions de sensibilisation et de solidarité, l’image d’une ville qu’ils aiment et où, grâce à une jeunesse enthousiaste et volontaire, de multiples projets se développent.

En 2019, l’association a réussi à organiser la première Pride des banlieues, réunissant des habitants solidaires, engagés et déterminés à montrer qu’au-delà de tous les clichés et les fantasmes qui entourent la Seine-Saint-Denis, les LGBT+ y ont bien leur place.

Le documentaire La première marche, né de la collaboration entre Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray, permet de retracer les quelques semaines qui ont précédé la manifestation et comment quatre étudiants ont mêlé leurs efforts pour l’organiser.

Le film, auto-produit et artisanal, est surtout d’une fraîcheur qui retranscrit à merveille toute l’énergie, la passion et la volonté de jeunes gens qui cherchent leurs places et qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer comme ils le voudraient. Partant d’un constat accablant, à savoir que la parole est toujours donnée à des gens qui ne sont pas concernés, que ce soit pour évoquer les problématiques rencontrées dans le 93 ou les droits dont souhaiteraient bénéficier les LGBT+, La première marche témoigne de l’engagement politique de Youssef, Yanis, Annabelle et Luca, dignes représentants d’une nouvelle génération qui sait ce qu’elle veut et qui est prête à se battre pour l’obtenir.

Entre réunions, passages à la radio, tractages ou encore interventions publiques, se dessine le portrait d’une jeunesse perdue face à des stéréotypes sociaux, religieux, politiques et sexuels qui font partie de son quotidien, sans la représenter convenablement, au sein d’une société où il semble bien difficile d’exister tels que nous sommes.

Cinquante ans après les émeutes de Stonewall, cinq ans après l’adoption du mariage pour tous en France, il semble toujours aussi difficile de vivre tranquille en tant que lesbienne, gay, bi, trans, queer ; et encore plus délicat de s’épanouir en tant que tels lorsque la discrimination s’ajoute au racisme, à la précarité et aux préjugés qui entourent un territoire dont les habitants, à l’image de leur participation massive à la première Pride organisée dans le 93 en juin 2019, auraient pourtant bien des choses à nous apprendre.

Banlieusard-e-s et fier-e-s ? Il faut croire que ce n’est, finalement, pas si difficile...