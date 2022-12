La princesse errante - Kinuyo Tanaka - critique

Résumé : En 1937, Ryūko, jeune Japonaise issue de l’aristocratie, est mariée par arrangement au frère de l’empereur de la Mandchourie, alors indépendante.

Critique : Après une jeunesse insouciante où elle se rêvait artiste peintre, la jeune Ryūko va vivre un destin aussi tragique qu’exceptionnel. Acceptant ce mariage arrangé visant à renforcer les relations entre le Japon et la Mandchourie, elle va se retrouver dans un pays dont elle ignore tout : la langue, les coutumes et les liens particuliers entretenus avec la Chine voisine. Si elle se lie assez vite avec son mari, homme doux et cultivé mais faible, elle va souvent être humiliée par un entourage à l’hostilité sourde pour une étrangère. De plus, si son mari est prince, il n’a aucun rôle particulier dans le gouvernement de son frère et malgré son bel uniforme, n’a aucun pouvoir au sein de l’armée.

Le couple, encore plus soudé à la naissance de leur fille, va être emporté dans la tragédie de la Seconde Guerre mondiale qui verra la disparition de ce pays, devenu une région rattachée à la Chine populaire de Chine en 1949.

La jeune aristocrate, promise à une vie insouciante, va être prise dans le tourbillon de la grande Histoire, et connaîtra de nombreux drames successifs, jusqu’à la déportation et la perte de plusieurs de ses proches.

La cinéaste et actrice Kinuyo Tanaka, cinq ans après sa précédente réalisation Marternité éternelle, intermède qu’elle a passé à jouer dans plusieurs films, revient derrière la caméra en proposant de nouveau le portrait d’une femme exceptionnelle, tiré d’une histoire vraie. Mais cette fois-ci, disposant de plus de moyens et passant à la couleur, sa fresque historique va devenir une superproduction prestigieuse certes, mais quelque peu impersonnelle.

Une tragédie historique, digne et féministe, mais qui manque un peu de souffle et d’originalité.