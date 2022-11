Maternité éternelle - Kinuyo Tanaka - critique

Résumé : Fumiko (Yumeji Tsukioka), mariée un homme dépressif et mère de deux enfants, trompe son ennui en participant à un club de poésie.

Critique : Épaulée ici par Sumie Tanaka (un nom homonyme), importante scénariste du cinéma japonais des années 1950, qui travailla notamment avec Mikio Naruse, la célèbre actrice Kinuyo Tanaka qui réalisa six films (celui-ci est son troisième), propose une œuvre éminemment féministe évoquant avec audace le divorce et le cancer du sein.

Son récit est largement inspiré de la vie d’une vraie poétesse japonaise Fumiko Nakajō, morte à trente et un ans de cette maladie en 1954.

La cinéaste aborde frontalement des sujets considérés comme tabous dans le Japon de cette époque. Son héroïne serait une femme plutôt ordinaire, bonne mère et victime d’un mari fragile et volage, si elle ne possédait pas un réel talent pour la poésie. Ces comparses du club auquel elle participe, eux ne vont pas s’y tromper en envoyant ces textes à un journal à tirage national. Mais malheureusement, après un divorce difficile qui la privera de vivre avec son fils aîné, elle va découvrir la terrible maladie.

Avec beaucoup de douceur et de bienveillance, flirtant habilement avec le mélodrame, Kinuyo Tanaka offre une œuvre sensible et féministe qui reste tout de même extrêmement réaliste.

La dernière visite de la poétesse à un collègue du club de poésie donne lieu à une scène très belle et très émouvante, presque muette, quand ce dernier la raccompagne à l’arrêt du bus sous la pluie.