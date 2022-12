La revanche des humanoïdes - Albert Barillé - critique et test Blu-ray

Résumé : Pierrot, Psi et leur petit robot Métro échouent sur une planète mystérieuse. À la rencontre d’autres hommes dans ces contrées lointaines, Pierrot réalise que Psi est détenue par des humanoïdes hostiles…

Critique : Albert Barillé n’aime pas les chemins tranquilles. Comme il en va de ses célèbres personnages principaux, qui existent d’abord dans la série à succès Il était une fois… l’espace, le cinéaste d’un long métrage seulement semble prêt à survivre à moults péripéties. En France, dans les années 80, l’idée de réaliser un long métrage d’animation aurait fait frémir n’importe quel producteur. Le Roi et l’oiseau (1980), de Paul Grimault, est une exception. Alors un space opera, n’en parlons pas, même après le statut inégalable atteint par La guerre des étoiles (George Lucas, 1977). Pourtant, les chemins de traverse sont parfois les plus beaux au cinéma. Albert Barillé est déjà renommé pour ses Il était une fois…, sommets ludiques et éducatifs en leur temps. Parmi ses créations, Il était une fois… l’espace fait figure de prolongement logique à l’exploration de l’infiniment petit d’Il était une fois… la vie, qui découvrait les merveilles du corps humain. Les six derniers épisodes de l’espace eurent le droit, dans un montage flambant neuf, à sortir dans les salles obscures en 1983.

Quarante ans plus tard, Carlotta nous gratifie d’une ressortie en DVD/Blu-ray, après avoir distribué à nouveau le film au cinéma en octobre 2022. Le jeu en vaut la chandelle, tant la singularité de La revanche des humanoïdes se développe avec gaité à l’écran. Sa double particularité, en tant que film d’animation et de science-fiction, est une force immense. Le métrage frappe d’abord par une belle inventivité plastique, que Jean Barbaud, artisan des recherches graphiques, met au service de personnages attachants. Avec les travaux esthétiques de Manchu et Afroula, le premier pour les armes et les vaisseaux, la seconde pour les environnements, La revanche des humanoïdes déploie une belle énergie, colorée et bondissante.

Barillé arrange son scénario et ses dialogues de telle sorte qu’aucun temps mort ne vient brouiller les explorations spatiales de nos héros. Au cœur de ce voyage de grandes découvertes, il parvient à dérouler une réflexion d’une profondeur déconcertante compte tenu du premier public cible, pas encore adolescent. En effet, il délivre un discours sur la place des machines dans notre société, notre consentement et notre intérêt à leur laisser le pouvoir déroutant. Plus encore que celui des machines, c’est celui des ordinateurs, et avec eux l’intelligence artificielle qui dit à peine son nom, qui se trouve discuté. Se posent et se poseront à nous, aujourd’hui et demain, les questions qui agitent la confédération. Quelle place accorder à l’humain dans nos décisions ? Aux calculs, aux chiffres et aux prédictions inattaquables de nos créations de métal ? Barillé a la finesse d’ajouter à cela, à la manière d’un Miyazaki à la même époque, une jolie réflexion sur notre rapport au vivant.

Nos personnages, au cœur de ce tourbillon esthétique et réflexif, gagnent notre tendresse grâce à leurs dialogues ciselés, clamés avec talent par une cohorte de doubleurs de choix, en tête desquels l’inévitable Roger Carel. Alain Dorval est aussi de la partie, lui qui nous agrémente de quelques clés de compréhension bienvenues en supplément de l’édition DVD/Blu-ray de Carlotta.

Il suffit d’ajouter à cela la jolie partition de Michel Legrand, scandée par un orchestre symphonique qui nous accompagne gaiment aux confins de l’espace, pour se convaincre que le cinéma français, en plus d’une belle œuvre d’animation, tient un grand film de science-fiction dans son histoire.

Revoir et partager La revanche des humanoïdes, c’est défendre une certaine idée de la défense de notre patrimoine, et Carlotta propose une édition de grande qualité.

Image

À voir, dans les secrets de fabrication de la ressortie, le travail millimétré de l’équipe de restauration, nul ne s’étonnera que la remastérisation 4K soit une réussite. L’image, stabilisée et nettoyée à partir du négatif original en 35 mm, brille de précision et de couleurs scintillantes.

Son

La piste sonore vaut le détour, et cela tombe bien puisque Carlotta a la bonne idée de proposer la piste sonore isolée du film en laissant, telles quelles, les réflexions du maestro Michel Legrand. Pas banal, et précieux.

Suppléments

Un commentaire audio du scénariste et réalisateur Albert Barillé accompagne le film. La piste musicale isolée de Michel Legrand également. Les bandes-annonces, celle d’époque, et la nouvelle, sont aussi à retrouver. Le plus grand intérêt des suppléments réside dans les 35 minutes d’entretiens et de découverte de la restauration du film, dans le bien nommé making-of Il était une fois… la restauration. Quelques images d’archives savoureuses entrecoupent les plus beaux secrets de fabrication du film et de sa restauration. Manchu et Afroula, au design, et Alain Dorval, doubleur du grand méchant du film, nous détaillent leur processus de travail. L’équipe de restauration, elle, nous ouvre les portes des bancs de montage, d’étalonnage et de mixage pour une expérience complète.

Carlotta propose même une édition Prestige limitée, qui contient en plus de cela des memorabilia, autrement dit des souvenirs, en nombre. On a le plaisir d’y trouver une affiche, l’album du film en petit format, des stickers et de magnifiques dessins préparatoires.