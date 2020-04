La rupture - Philippe Barassat - critique

Résumé : {La Rupture} est comme tous les autres films de Philippe Barassat, une histoire d’amour impossible. Il s’agit d’une différence d’age entre les protagonistes, un(e) grand(e) et célébre écrivain(e) français(e) et sa jeune amie. De cette différence d’age qui fait que l’héroïne quoique plus agée que celle du livre de Vanessa Springora, pourrait elle aussi se dire : comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant ». Mais ici, le sens de l’histoire est à l’inverse de celle du Consentement, sans doute parce que l’héroïne, Marie Louise, a plutôt la vingtaine que la quinzaine…

Notre avis Si Oscar Wilde avait fait du cinéma, naturellement il aurait créé une œuvre semblable à celle de Philippe Barassat, empreinte de drôlerie, de délicatesse et de beaux dialogues. Théâtre filmé ? C’est toute la question posée par le cinéaste de Mon copain Rachid ou Indésirables, qui installe sa caméra dans des appartements on ne peut plus parisiens, remplis d’ouvrages, où les couples se désunissent à coups de mélopées prosodiques et d’envolées lyriques. On s’est aimé, on ne s’aime plus, on se quitte, on se retient, on se le dit sans se déchirer et on reconstruit son histoire à la façon d’un romancier. Quelle importance ? On met surtout en scène les contrariétés de l’amour sur un ton tout autant léger que romantique.

Le film de Philippe Barassat, entièrement produit, écrit, filmé et financé par lui-même, est un hommage non dissimulé à l’art du marivaudage à la française. Si le CNC peine à financer le renouvellement de la production audiovisuelle, le cinéaste nous offre un film libre, dégagé des conventions cinématographiques. Les comédiens s’écoutent parler non sans une certaine ironie dans ce déploiement de Verbe. La Rupture est un film qu’il faut appréhender avec calme, il faut regarder ce récit d’une rupture jamais passionnelle comme on le ferait en dégustant un ouvrage de Marguerite Duras avec la certitude que ce réalisme-là n’a de vérité que dans la sublimation du langage. C’est un cinéma atemporel, léché, avec ces grandes coulées de mer, ces costumes inimitables, et ces mots justes et écrits que déclament les comédiens. En même temps, le cinéaste se moque ouvertement d’une certaine bourgeoise qui oublie qu’elle possède des villas en bord de mer et qui se vautre dans des litres de paroles, aussi dérisoires parfois que profondes.

La Rupture définit justement ce que serait un cinéma d’auteur. Le concept est souvent galvaudé et les grandes écoles françaises de cinéma contribuent à produire l’idée d’un cinéma dit d’auteur, finalement mis à mal par la mécanique infernale du profit qui prend le pas sur le souci de création. Le film est construit sur des dialogues truculents, absolument français, qui sentent les doux airs de Beaumarchais, Feydeau, De Vigny, Marivaux ou Labiche. Barassat choisit Internet pour diffuser ses deux versions de La Rupture, à défaut sans doute de bénéficier des soins d’un distributeur, par contrainte avec les temps de confinement qui courent, mais aussi par effronterie et revendication de la liberté d’expression. C’est un film qui impose de faire silence, d’accepter un langage étoffé, de prendre le temps de la surprise et de la délicatesse.

Les liens : https://youtu.be/o3SEOVden3w

https://youtu.be/P5g1kPVkiAo