La sainte famille - Louis-Do de Lencquesaing - critique

Résumé : Jean (Louis-Do de Lencquesaing), anthropologue réputé, doit affronter plusieurs problèmes familiaux à la fois : se femme Marie (Léa Drucker), au bord du divorce, lui annonce une grossesse, sa mère qu’il vouvoie (Marthe Keller) le sollicite sans arrêt, d’autant plus qu’elle a décidé d’accueillir chez elle sa propre mère (Brigitte Auber), et son frère plus jeune (Thierry Godard) a décidé de faire son coming-out au moment où sa femme doit accoucher. C’est à ce moment qu’on lui propose le portefeuille de ministre de la Famille.

Critique : Louis-Do de Lencquesaing, acteur spécialiste de rôle d’hommes désabusés, réalise ici son deuxième long métrage, après Au galop qui date de 2012.

Sans le revendiquer, c’est sur les pas de Claude Sautet que s’aventure ce film doux-amer, désabusé lui aussi. Les membres de la famille s’agitent, on pourrait même dire gesticulent autour de Jean, qui semble à peine concerné par tous ces tohu-bohus. Même sa nomination au ministère de la Famille l’étonne plus qu’elle ne le mobilise. C’est surtout parce qu’il est troublé par cette cousine (Laura Smet) qu’il n’avait pas vue depuis son enfance. Pour le reste, les tergiversations de sa mère et les peines de cœur de son frère lui passent un peu au au-dessus de la tête. Il ne prend même pas vraiment au sérieux les menaces de divorce de Marie.

L’esprit "Sautet", à l’approche des années 2020, est encore plus sombre, encore moins porteur d’espoir et la vision de la famille s’est largement dégradée. La comparaison flatteuse, mais réelle, ne masque pas les défauts et les raccourcis d’un scénario dû à l’auteur, avec la collaboration de Jerôme Beaujour. La musique signée par Romain Allender et Alexandre Tanguy est elle aussi bien dans le ton des œuvres de Sautet.

Une belle brochette d’acteurs entoure le metteur en scène/acteur : Marthe Keller se glisse dans la peau d’un personnage d’origine aristocratique, débordée par rien du tout,

Léa Ducker donne de l’épaisseur à son personnage, alors que celui-ci est presque toujours en déplacement professionnel, Thierry Godard interprète un frère paumé qui se réfugie au petit matin chez son aîné, pour lui siffler son whisky !

Un bémol sur le jeu de Laura Smet : décidément, la comédienne a beaucoup de mal à être crédible, quel que soit le film.

La présence de Brigitte Auber, qui a commencé sa carrière en 1946 chez Jacques Becker dans Antoine et Antoinette, et celle d’Henri Garcin, vu chez Rappeneau, Molinaro, Truffaut ou encore Kurys, représentent un bel hommage au cinéma français d’hier.