La scandaleuse - Le roman de Louise Labé - Michel Peyramaure - critique

Résumé : Se présentant comme les mémoires de Louise Labé, ce roman passe en revue les grands moments de sa vie, à travers le prisme de ses nombreuses conquêtes amoureuses dans le milieu littéraire du XVIème siècle à Lyon.

Critique : En rédigeant ce texte à la première personne, Michel Peyramaure fait en quelque sorte le choix de se mettre dans la peau de l’écrivaine, sans doute avec l’intention de retranscrire plus aisément les pensées et la vie intérieure de cette dernière. Pourtant, le récit, par ailleurs fluide et très bien écrit, est étrangement distancié. L’héroïne relate les différents faits marquants de sa vie et de son environnement, sur le même ton, sans émotion apparente. Ainsi, la mise à mort effroyable d’un de ses amis proches, Etienne Dolet, écrivain-imprimeur, est citée avec autant de froideur que son propre viol, ou qu’un flirt sans conséquence. Au terme du roman, on se pose toujours des questions sur la véritable psychologie de « La belle Cordière ».

La narration semble ainsi hésiter entre récit historique (évocation des guerres de religion, personnages réels) et drame romancé. L’auteur balaye, survole la vie de l’écrivaine, sans évoquer les difficultés de la condition féminine au XVIème siècle. Qu’en était-il du prix à payer pour une femme apparemment libre dans sa vie sentimentale ou professionnelle ? On n’entend pas ici le ressenti de Louise Labé et son doute.

S’agissant de poésie, on peut regretter que celle-ci ne soit pas plus présente et incarnée au cœur de ce roman. Poétesse revendiquée, Louise Labé donne fort peu d’émotion artistique à partager dans ses « mémoires ».

Alors que l’auteur semble vouloir remédier à l’image de courtisane qui colle à la peau de la poétesse (comme suggéré vers la fin du livre par « l’obsession » de Thomas, compagnon de Louise Labé au soir de sa vie), on a pourtant l’impression qu’il contribue à développer celle-ci, en recensant ses aventures de manière superficielle plus qu’en nous les faisant vivre. Difficile, alors, de se projeter !

Pourtant, comment ne pas adhérer au credo qu’il place si joliment dans la bouche de Louise : « Je soutiens qu’aimer et écrire furent les fils entremêlés dont j’ai tissé ma vie. » ? Mais on cherche l’amour et on cherche les vers…

Si la réalité historique de Louise Labé est aujourd’hui contestée par certains historiens, nous aurions aimé suivre l’auteur dans un portrait plus vivant et plus profond d’une héroïne à forte charge symbolique, à la recherche d’une vérité plus universelle, celle des sentiments.

Finalement, ce roman bien écrit trahit un peu la promesse du sujet.