La Séparation - La critique du livre

Résumé : "La Séparation" est le récit, tragique et drôle, d’une vie au bord de la rupture. Après une séparation amoureuse, une femme tient le journal intime de ce qui lui arrive, sans souci de tomber. Ce texte, qui est la première œuvre publiée de Sophia de Séguin, est extrait d’un journal commencé il y a neuf ans à la suite d’une rupture amoureuse. Son existence ne nous a été révélée que par accident ; l’humour tragique de certaines pages, la beauté crue d’autres nous ont fait espérer qu’elles soient publiées. L’auteur y a consenti, précisant toutefois que ces pensées étaient partiales et, désormais, d’un autre monde.

Notre avis : Dans De L’Amour, suite à une déception amoureuse, Stendhal décrit ce qu’il appelle la cristallisation comme étant "l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections.”*

Ainsi, dans Une Séparation, Sophia de Séguin use plus ou moins du même principe puisque, de même que pour Stendhal, cet ouvrage est né du journal qu’elle a tenu après une rupture douloureuse. Néanmoins, dans ce livre, l’autrice ne tente à aucun moment de décrire les mécanismes qui ont fait naître cet amour. En réalité, elle raconte les états qu’elle subit suite à cette rupture, de l’énervement à la frustration, en passant par des phases d’anorexies et d’envies suicidaires. Pourtant, elle n’en démord pas pas : son ancien amant reste à ces yeux la perfection et leur relation, bien que par moment critiquée, est idéalisée par l’auteure. Ainsi, la majorité du roman, ou plutôt du journal intime, évoque un épisode de cristallisation mais qui, cette fois, fait suite à une rupture, là où ce processus s’observe normalement au début d’une relation.

A travers ce journal, le lecteur est plongé dans la psyché de Sophia qui vient de se séparer de son compagnon et qui semble incapable de se relever de cette rupture. Chaque jour, elle note des fragments de ses journées, de ses pensées et même parfois de ses fantasmes comme pour exorciser sa peine. Si par moment le lecteur peut se sentir un peu voyeur devant une intimité à ce point dévoilée, Une Séparation n’en reste pas moins un très bel exemple de ce qu’on appelle la sublimation en psychanalyse.

Ce premier ouvrage se lit avec avec beaucoup de plaisir, tant certains passages, malgré leur caractère cru, s’avèrent drôles. Sophia de Séguin ne tombe jamais dans une complaisance qui aurait pu alourdir son texte. Malgré sa peine indéniable, sa plume reste vive et souvent acérée. Néanmoins, la joie que l’on éprouve à la lecture de certains fragments est parfois vite oubliée, s’efface derrière une profonde tristesse à la découverte des épisodes qui décrivent un état de dépression. Sophia de Séguin parvient parfaitement à susciter l’ambivalence de son état et les changements de rythme y sont pour beaucoup, font ressentir avec plus de véracité les tourments qui ont pu l’habiter pendant ces deux années.

Prendre le parti de publier un journal intime s’avère quelquefois risqué, tant les sentiments développés sont propres à son auteur. Avec Une Séparation, Sophia de Séguin aborde une expérience personnelle, mais qui n’en reste pas moins universelle, puisque tout le monde a vécu une ou plusieurs ruptures douloureuses. Ainsi, grâce à ce journal, elle parvient à sublimer et transcender cet état de dépression dans lequel elle s’est trouvée et prouve encore une fois que l’art peut être un bon medium pour exorciser ses démons.

* De L’amour, Stendhal, GF-Flammarion, p.35.