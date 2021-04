La sociologue et l’ourson - la critique du film

Résumé : De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille.

Critique : La sociologue, Irène Théry, spécialiste du droit et de la famille, dépeint les évolutions historiques et sociales liées à cette dernière. L’ourson est son fils, en la personne du coréalisateur Mathias Théry. Tel des témoins invisibles, nous écoutons leurs discussions qui abordent les différents enjeux du mariage pour tous. Le propos du film concerne précisément la signification même de la famille aujourd’hui. Ainsi, quoi de plus pertinent que de partir de la leur, afin que le spectateur puisse facilement s’identifier ?



Les deux réalisateurs font le choix original d’alterner prises de vue réelles et passages mettant en scène des marionnettes. Cette méthode s’avère aussi astucieuse qu’amusante, permettant de déjouer les contraintes liées à la temporalité et au lieu du récit. La technique confère une dimension plus attrayante et pédagogique au débat.

On suit les interventions publiques menées par la sociologue Irène Théry, qui joua un rôle non négligeable en faveur du projet de loi. La caméra s’invite dans les coulisses d’un monde politique ironiquement impénétrable pour les citoyens lambda, en même temps que décisionnaire des évolutions législatives régissant notre société. On s’aventure notamment dans les couloirs de l’Élysée, pour se rendre à un déjeuner avec François Hollande, on assiste aux discussions dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, on rencontre furtivement l’insupportable Frigide Barjot.



Le point de départ, centré sur l’héritage intergénérationnel, avec l’échange entre la mère et son fils, est particulièrement appréciable, grâce à son caractère naturel et intelligible. A partir de ce cocon familial, le film élargit son propos à différentes questions sociétales : explication de la procréation et de la filiation, revendication et reconnaissance des différents modèles familiaux avec le mariage pour tous. La réflexion plutôt convaincante déployée par la sociologue consiste à voir dans le mariage un symbole, un idéal de la société qu’il représente. Ainsi, il se doit de correspondre et de répondre à la métamorphose des structures familiales et d’affirmer la valeur de l’égalité des sexes. L’évolution des lois n’est que le fruit de l’affirmation sans tabou de l’identité sexuelle, mais aussi du changement des valeurs contemporaines.

Toutefois, La Sociologue et l’Ourson résonne de manière trop intimiste et personnelle, au lieu de réellement donner la part belle au débat national sur le mariage pour tous. On demeure dans cette relation parent-enfant et l’on en apprend finalement peu sur les arguments déployés par les deux camps. Mais l’usage des peluches pour cette narration décalée apporte un charme indéniable, sans altérer le sérieux du premier film (pour le cinéma) de ces jeunes réalisateurs, qu’on espère revoir très prochainement.

Les suppléments vidéo : 2 heures de bonus. Disponible ICI

entretiens avec les réalisateurs

entretien avec Irène Théry

extrait du débat avec Christiane Taubira animé par Elisabeth Quin

un making-of, des séquences inédites, la bande-annonce.